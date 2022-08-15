***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.08.2022 18:16
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
Karar Sayısı
2022 9/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.' nin 2022 yılı 2. çeyreğine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055560
BIST
13:562.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 21,93
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:5617,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:5618,2100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:561.026,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.026,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:55
|CMBTN
|264,30
|34.820.059
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.951.574
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|MANAS
|23,48
|162.438.817
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.299.980
|% -9,94
|
|AGHOL
|73,90
|312.133.977
|% -9,93
|
|ANGEN
|35,42
|150.021.623
|% -7,28
|
|ATEKS
|44,82
|17.703.517
|% -6,97
|
|THYAO
|64,55
|3.391.115.578
|% 1,49
|
|TUPRS
|300,10
|2.966.608.001
|% 4,38
|
|KARSN
|7,53
|957.407.616
|% 5,17
|
|YKBNK
|5,52
|907.282.787
|% 0,73
|
|GARAN
|18,76
|903.391.165
|% 2,51
|
|YKBNK
|5,52
|907.282.787
|% 0,73
|
|ZOREN
|2,76
|377.278.866
|% 4,55
|
|TSKB
|3,63
|486.658.619
|% 3,42
|
|KARSN
|7,53
|957.407.616
|% 5,17
|
|EKGYO
|3,56
|432.716.588
|% 1,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9619
|17,9647
|% 0,04
|
|Euro
|18,1984
|18,2104
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,5285
|21,6364
|% -0,28
|
|Frank
|18,8173
|18,9307
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|-9,00
|
|Tam
|6.894
|6.943
|-13,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,88
|