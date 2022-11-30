***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
30.11.2022 23:03
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/11/2022
Karar Sayısı
14/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Turkish Bank A.Ş.'nin 2022 yılı 3. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporuna ait sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083294
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1596
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,4334
En Düşük
19,1323
17:591.059,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,70
|Açılış
|: 1.059,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.060,18
En Düşük
1.045,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6229
|18,6342
|% -0,02
|
|Euro
|19,3921
|19,4084
|% 0,84
|
|Sterlin
|22,4365
|22,5491
|% 1,07
|
|Frank
|19,6693
|19,7878
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|21,21
|
|Tam
|7.073
|7.150
|83,00
|
|Yarım
|3.430
|3.495
|40,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.747
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|0,54
|
|B. Petrol
|86,96
|86,96
|2,71
|