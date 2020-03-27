***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar vnsıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 0 717.351 0 717.351TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 25.753 0 -84.814 0 -59.061 0 -59.061Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 25.753 0 -84.814 0 -59.061 0 -59.061Yeni Bakiye650.000 127.083 1.064 0 5.332 -125.189 0 658.290 0 658.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -265.183 -265.183 0 -265.183Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 1.552 0 0 0 0 1.552 0 1.552Kar Dağıtımı0 -125.189 0 0 0 125.189 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 -125.189 0 0 0 125.189 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler650.000 1.894 2.616 0 5.332 0 -265.183 394.659 0 394.659Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -447.917 -447.917 0 -447.917Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -46 -925 2.807 0 163.799 0 165.635 0 165.635Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler650.000 1.848 1.691 2.807 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER872.204 994.147 1.866.351 899.516 1.038.961 1.938.477GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 588.915 734.568 1.323.483 811.853 773.262 1.585.115Teminat Mektupları588.915 235.605 824.520 811.853 332.282 1.144.135Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler7.010 190 7.200 7.821 210 8.031Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler32.186 49.937 82.123 35.984 49.263 85.247Diğer Teminat Mektupları549.719 185.478 735.197 768.048 282.809 1.050.857Banka Kredileri0 0 0 0 739 739İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 739 739Diğer Banka Kabulleri0 0