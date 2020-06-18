***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -67.707 -67.707 0 -67.707Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -46 79 2.807 0 0 0 2.840 0 2.840Kar Dağıtımı0 -265.183 0 0 0 265.183 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 -265.183 0 0 0 265.183 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler650.000 -263.335 2.695 2.807 5.332 0 -67.707 329.792 0 329.792Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 60.324 60.324 0 60.324Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 87 0 -9 0 0 0 78 0 78Kar Dağıtımı0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -446.069 1.778 2.807 -9 5.332 -101.384 60.324 522.779 0 522.779Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER720.137 1.070.518 1.790.655 872.204 994.147 1.866.351GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 486.456 857.198 1.343.654 588.915 734.568 1.323.483Teminat Mektupları486.456 189.390 675.846 588.915 235.605 824.520Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler6.946 210 7.156 7.010 190 7.200Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler29.384 15.373 44.757 32.186 49.937 82.123Diğer Teminat Mektupları450.126 173.807 623.933 549.719 185.478 735.197Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 54.007 54.007 0 30.580 30.580Belgeli Akreditifler0 54.007 54.007 0 30.580 30.580Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 603.710 603.710 0 432.140 432.140T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 603.710 603.710 0 432.140 432.140Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 10.091 10.091 0 36.243 36.243Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 30.686 5.317 36.003 28.150 1.261 29.411Cayılamaz Taahhütler30.686 5.317 36.003 28.150 1.261 29.411Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.603 5.317 9.920 595 1.261 1.856Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.513 0 1.513 1.478 0 1.478Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri24.570 0 24.570 26.077 0 26.077İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 202.995 208.003 410.998 255.139 258.318 513.457Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler202.995 208.003 410.998 255.139 258.318 513.457Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.561 12.700 23.261 9.441 14.675 24.116Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.662 5.952 11.614 4.734 7.341 12.075Vadeli Döviz Satım İşlemleri4.899 6.748 11.647 4.707 7.334 12.041Para ve Faiz Swap İşlemleri192.434 195.303 387.737 187.288 184.218 371.506Swap Para Alım İşlemleri0 195.303 195.303 0 184.218 184.218Swap Para Satım İşlemleri192.434 0 192.434 187.288 0 187.288Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 58.410 59.425 117.835Para Alım Opsiyonları0 0 0 58.410 0 58.410Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 59.425 59.425Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER11.158.569 2.471.191 13.629.760 11.340.314 2.391.238 13.731.552EMANET KIYMETLER752.620 24.433 777.053 784.360 17.967 802.327Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler309.421 591 310.012 374.869 535 375.404Tahsile Alınan Çekler442.206 23.842 466.048 408.125 17.432 425.557Tahsile Alınan Ticari Senetler993 0 993 1.366 0 1.366Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER10.405.949 2.446.758 12.852.707 10.555.954 2.373.271 12.929.225Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri13.374 0 13.374 14.695 528 15.223Emtia1.646 0 1.646 1.646 0 1.646Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.326.175 52.798 1.378.973 1.422.245 57.943 1.480.188Diğer Rehinli Kıymetler9.064.754 2.393.960 11.458.714 9.117.368 2.314.800 11.432.168Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI11.878.706 3.541.709 15.420.415 12.212.518 3.385.385 15.597.903Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı247.199 17.062Alınan Faizler297.522 170.232Ödenen Faizler-54.742 -118.928Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar6.701 7.087Elde Edilen Diğer Kazançlar35.870 2.181Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar84.106 6.007Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-18.131 -19.307Ödenen Vergiler0 0Diğer-104.127 -30.210Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-852.506 179.501Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.441 -20.057Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-9.931 168.513Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış22.441 42.545Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-104 -33.860Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-505.413 -143.201Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.725 -1.312Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-354.333 166.873Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-605.307 196.563YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları283.951 -45.966İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -2.762Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.486 -42.714Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.702 306Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar287.847 0Diğer-112 -796FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit348.130 2.920Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.870 0Diğer350.000 2.920Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi30.810 12.173Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)57.584 165.690Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar599.336 424.002Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar656.920 589.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)60.324 -67.707DİĞER KAPSAMLI GELİRLER78 2.886Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar87 2.886Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)87 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 2.886Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-9 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.402 -64.821Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)314.113 727.469 1.041.582 363.585 528.117 891.702Nakit ve Nakit Benzerleri224.284 727.463 951.747 363.149 528.086 891.235Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 67.662 319.061 386.723 302.765 328.170 630.935BankalarI-3 103.812 408.402 512.214 462 199.916 200.378Para Piyasalarından Alacaklar53.012 0 53.012 60.017 0 60.017Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-202 0 -202 -95 0 -95Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 84.145 6 84.151 138 7 145Devlet Borçlanma Senetleri84.007 6 84.013 0 7 7Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 0 138 138 0 138Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 5.684 0 5.684 298 24 322Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.684 0 5.684 298 24 322Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.607.084 510.108 2.117.192 2.158.373 505.111 2.663.484KredilerI-5 1.723.215 510.108 2.233.323 1.812.751 505.111 2.317.862Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 418.791 0 418.791 940.216 0 940.216Devlet Borçlanma Senetleri418.791 0 418.791 940.216 0 940.216Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-534.922 0 -534.922 -594.594 0 -594.594SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 176.830 0 176.830 184.212 0 184.212Satış Amaçlı176.830 0 176.830 184.212 0 184.212Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.659 0 7.659 7.659 0 7.659İştirakler (Net)I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 54.545 0 54.545 51.890 0 51.890MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 7.886 0 7.886 8.551 0 8.551Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.886 0 7.886 8.551 0 8.551YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI64 0 64 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 62.261 0 62.261 62.261 0 62.261DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 43.100 35 43.135 30.652 148 30.800VARLIKLAR TOPLAMI2.273.542 1.237.612 3.511.154 2.867.183 1.033.376 3.900.559YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 1.271.650 1.441.227 2.712.877 1.922.612 1.182.479 3.105.091ALINAN KREDİLERII-3 4.769 0 4.769 6.547 0 6.547PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 1.738 16 1.754 2.989 0 2.989Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.738 16 1.754 2.989 0 2.989Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-6 40.860 287 41.147 37.228 774 38.002KARŞILIKLARII-8 123.056 2.057 125.113 122.301 1.862 124.163Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı13.405 0 13.405 12.627 0 12.627Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar109.651 2.057 111.708 109.674 1.862 111.536CARİ VERGİ BORCUII-9 7.520 0 7.520 10.154 0 10.154ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 78.366 16.829 95.195 484.920 16.316 501.236ÖZKAYNAKLARII-12 522.779 0 522.779 112.377 0 112.377Ödenmiş Sermaye1.000.000 0 1.000.000 650.000 0 650.000Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.585 0 4.585 4.498 0 4.498Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9 0 -9 0 0 0Kar Yedekleri-466.167 0 -466.167 -18.250 0 -18.250Yasal Yedekler5.332 0 5.332 5.332 0 5.332Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-443.592 0 -443.592 4.325 0 4.325Diğer Kar Yedekleri-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907Kar veya Zarar-41.060 0 -41.060 -549.301 0 -549.301Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-101.384 0 -101.384 -101.384 0 -101.384Dönem Net Kâr veya Zararı60.324 0 60.324 -447.917 0 -447.917Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.050.738 1.460.416 3.511.154 2.699.128 1.201.431 3.900.559Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 82.176 124.532Kredilerden Alınan Faizler62.655 79.561Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 3.453Bankalardan Alınan Faizler1.655 2.468Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.400 11Menkul Değerlerden Alınan Faizler13.968 37.814Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar83 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler13.885 37.814Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri498 1.225FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -47.775 -115.434Mevduata Verilen Faizler-41.899 -107.058Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-185 -88Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4 -6.177İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.864 -2.066Diğer Faiz Giderleri-3.823 -45NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ34.401 9.098NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.257 6.028Alınan Ücret ve Komisyonlar6.659 6.316Gayri Nakdi Kredilerden6.048 5.424DiğerIV-12 611 892Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-402 -288Gayri Nakdi Kredilere-58 -56DiğerIV-12 -344 -232TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -5.880 1.707Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-1.615 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)16.858 1.533Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-21.123 174DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 14.046 3.569FAALİYET BRÜT KÂRI48.824 20.402BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 58.674 -32.756DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-20.220 -20.035DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -26.954 -28.400NET FAALİYET KARI (ZARARI)60.324 -60.789BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 60.324 -60.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 -6.918Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -6.918Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 60.324 -67.707DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 60.324 -67.707Grubun Karı (Zararı)0 0Azınlık Payları Karı (Zararı)60.324 -67.707Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851894BIST