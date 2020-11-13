***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -193.162 -193.162 0 -193.162Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 163.753 261 2.807 0 0 0 166.821 0 166.821Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler650.000 165.647 2.877 2.807 5.332 -265.183 -193.162 368.318 0 368.318Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 65.971 65.971 0 65.971Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 -1.029 0 -9 0 0 0 -1.029 0 -1.029Kar Dağıtımı0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -446.069 642 2.807 -9 5.332 -101.384 65.971 527.319 0 527.319Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER521.520 803.987 1.325.507 872.204 994.147 1.866.351GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 422.382 684.086 1.106.468 588.915 734.568 1.323.483Teminat Mektupları392.382 186.843 579.225 588.915 235.605 824.520Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler5.231 248 5.479 7.010 190 7.200Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler18.822 17.278 36.100 32.186 49.937 82.123Diğer Teminat Mektupları368.329 169.317 537.646 549.719 185.478 735.197Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 45.003 45.003 0 30.580 30.580Belgeli Akreditifler0 45.003 45.003 0 30.580 30.580Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar30.000 452.240 482.240 0 432.140 432.140T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 452.240 452.240 0 432.140 432.140Diğer Cirolar30.000 0 30.000 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 36.243 36.243Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 56.729 37.242 93.971 28.150 1.261 29.411Cayılamaz Taahhütler56.729 37.242 93.971 28.150 1.261 29.411Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri35.433 37.242 72.675 595 1.261 1.856Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.455 0 1.455 1.478 0 1.478Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri19.841 0 19.841 26.077 0 26.077İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 42.409 82.659 125.068 255.139 258.318 513.457Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler42.409 82.659 125.068 255.139 258.318 513.457Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 9.441 14.675 24.116Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 4.734 7.341 12.075Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 4.707 7.334 12.041Para ve Faiz Swap İşlemleri42.409 82.659 125.068 187.288 184.218 371.506Swap Para Alım İşlemleri0 64.576 64.576 0 184.218 184.218Swap Para Satım İşlemleri42.409 18.083 60.492 187.288 0 187.288Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 58.410 59.425 117.835Para Alım Opsiyonları0 0 0 58.410 0 58.410Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 59.425 59.425Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.334.950 2.711.229 12.046.179 11.340.314 2.391.238 13.731.552EMANET KIYMETLER293.418 9.820 303.238 784.360 17.967 802.327Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler14.854 696 15.550 374.869 535 375.404Tahsile Alınan Çekler278.012 9.124 287.136 408.125 17.432 425.557Tahsile Alınan Ticari Senetler552 0 552 1.366 0 1.366Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER9.041.532 2.701.409 11.742.941 10.555.954 2.373.271 12.929.225Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri8.734 0 8.734 14.695 528 15.223Emtia1.646 0 1.646 1.646 0 1.646Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.187.270 56.697 1.243.967 1.422.245 57.943 1.480.188Diğer Rehinli Kıymetler7.843.882 2.644.712 10.488.594 9.117.368 2.314.800 11.432.168Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.856.470 3.515.216 13.371.686 12.212.518 3.385.385 15.597.903Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı85.916 -142.384Alınan Faizler254.996 354.704Ödenen Faizler-131.903 -348.145Alınan Temettüler37 10Alınan Ücret ve Komisyonlar18.634 22.320Elde Edilen Diğer Kazançlar72.370 19.134Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar167.920 231.068Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-62.705 -65.275Ödenen Vergiler0 0Diğer-233.433 -356.200Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-912.848 229.099Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-22.277 -35.925Kredilerdeki Net (Artış) Azalış263.278 42.768Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-16.157 -20.785Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)498 -179.236Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.250.857 267.513Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.075 -3.366Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)116.742 158.130Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-826.932 86.715YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları440.080 28.552İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -2.762Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-31.106 -20.886Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.418 6.910Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-860.498 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.327.262 47.014Diğer-996 -1.724FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit347.792 160.799Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.208 -6.286Diğer350.000 167.085Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi92.143 12.297Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)53.083 288.363Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar599.336 424.002Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar652.419 712.365Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)65.971 -193.162DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.029 3.068 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.029 3.068 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.029 278Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 2.807Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -17Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.942 -190.094 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)245.041 725.262 970.303 363.585 528.117 891.702Nakit ve Nakit Benzerleri241.001 725.190 966.191 363.149 528.086 891.235Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 50.892 348.695 399.587 302.765 328.170 630.935BankalarI-3 135 376.495 376.630 462 199.916 200.378Para Piyasalarından Alacaklar190.063 0 190.063 60.017 0 60.017Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-89 0 -89 -95 0 -95Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 138 8 146 138 7 145Devlet Borçlanma Senetleri0 8 8 0 7 7Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 0 138 138 0 138Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 3.902 64 3.966 298 24 322Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.902 64 3.966 298 24 322Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.087.023 457.413 1.544.436 2.158.373 505.111 2.663.484KredilerI-5