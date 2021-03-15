***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 1.894 2.616 0 5.332 -265.183 0 394.659 0 394.659Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -447.917 -447.917 0 -447.917Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -46 -925 2.807 0 163.799 0 165.635 0 165.635Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler650.000 1.848 1.691 2.807 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 1.848 1.691 2.807 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 20.080 20.080 0 20.080Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 -1.466 0 0 0 0 0 -1.466 0 -1.466Kar Dağıtımı0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 -447.917 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -446.069 225 2.807 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER436.166 896.553 1.332.719 872.204 994.147 1.866.351GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 414.947 893.685 1.308.632 588.915 734.568 1.323.483Teminat Mektupları378.197 165.779 543.976 588.915 235.605 824.520Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler5.146 237 5.383 7.010 190 7.200Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler17.048 9.797 26.845 32.186 49.937 82.123Diğer Teminat Mektupları356.003 155.745 511.748 549.719 185.478 735.197Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 45.744 45.744 0 30.580 30.580Belgeli Akreditifler0 45.744 45.744 0 30.580 30.580Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar36.750 682.162 718.912 0 432.140 432.140T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 682.162 682.162 0 432.140 432.140Diğer Cirolar36.750 0 36.750 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 36.243 36.243Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 21.219 2.868 24.087 28.150 1.261 29.411Cayılamaz Taahhütler21.219 2.868 24.087 28.150 1.261 29.411Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.600 2.868 4.468 595 1.261 1.856Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.333 0 1.333 1.478 0 1.478Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri18.286 0 18.286 26.077 0 26.077İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 0 0 0 255.139 258.318 513.457Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 255.139 258.318 513.457Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 9.441 14.675 24.116Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 4.734 7.341 12.075Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 4.707 7.334 12.041Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 187.288 184.218 371.506Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 184.218 184.218Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 187.288 0 187.288Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 58.410 59.425 117.835Para Alım Opsiyonları0 0 0 58.410 0 58.410Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 59.425 59.425Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.680.606 2.595.219 12.275.825 11.340.314 2.391.238 13.731.552EMANET KIYMETLER397.584 14.310 411.894 784.360 17.967 802.327Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler25.061 667 25.728 374.869 535 375.404Tahsile Alınan Çekler371.515 13.643 385.158 408.125 17.432 425.557Tahsile Alınan Ticari Senetler1.008 0 1.008 1.366 0 1.366Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER9.283.022 2.580.909 11.863.931 10.555.954 2.373.271 12.929.225Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri6.257 0 6.257 14.695 528 15.223Emtia1.646 0 1.646 1.646 0 1.646Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.143.884 63.458 1.207.342 1.422.245 57.943 1.480.188Diğer Rehinli Kıymetler8.131.235 2.517.451 10.648.686 9.117.368 2.314.800 11.432.168Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI10.116.772 3.491.772 13.608.544 12.212.518 3.385.385 15.597.903Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı117.600 -551.730Alınan Faizler308.957 425.833Ödenen Faizler-171.202 -435.247Alınan Temettüler37 10Alınan Ücret ve Komisyonlar25.789 27.663Elde Edilen Diğer Kazançlar61.560 26.245Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar318.303 136.626Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-85.852 -84.382Ödenen Vergiler-1.417 0DiğerVI-1 -338.575 -648.478Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-962.808 178.874Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış61.065 -121.813Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-68.630 -76.304Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 -89.071 -46.466Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)33.908 -168.913Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.101.887 -230.535Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-6.075 -4.758Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 207.882 827.663Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-845.208 -372.856YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları507.119 32.058İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -2.762Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller0 -40.789Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller12.255 6.910Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-910.094 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.407.937 71.372Diğer-2.979 -2.673FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit332.033 486.831Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-17.967 -18.702Diğer350.000 505.533Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-1 72.160 29.300Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)66.104 175.333Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 599.335 424.002Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 665.439 599.335Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)20.080 -447.917DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.466 1.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.466 1.882Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.466 -942Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 2.807Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 17Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.614 -446.035Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)258.685 638.001 896.686 363.585 528.117 891.702Nakit ve Nakit Benzerleri258.547 637.993 896.540 363.149 528.086 891.235Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 44.069 273.402 317.471 302.765 328.170 630.935BankalarI-3 2.460 327.543 330.003 462 199.916 200.378Para Piyasalarından Alacaklar212.104 37.048 249.152 60.017 0 60.017Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-86 0 -86 -95 0 -95Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 138 8 146 138 7 145Devlet Borçlanma Senetleri0 8 8 0 7 7Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 0 138 138 0 138Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 298 24 322Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 298 24 322Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.235.752 464.769 1.700.521 2.158.373 505.111 2.663.484KredilerI-5 1.712.362 464.769 2.177.131 1.812.751 505.111 2.317.862Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 19.661 0 19.661 940.216 0 940.216Devlet Borçlanma Senetleri19.661 0 19.661 940.216 0 940.216Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-496.271 0 -496.271 -594.594 0 -594.594SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 179.054 0 179.054 184.212 0 184.212Satış Amaçlı179.054 0 179.054 184.212 0 184.212Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.659 0 7.659 7.659 0 7.659İştirakler (Net)I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 42.326 0 42.326 51.890 0 51.890MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 8.796 0 8.796 8.551 0 8.551Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.796 0 8.796 8.551 0 8.551YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.417 0 1.417 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 43.205 0 43.205 62.261 0 62.261DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 125.675 62.367 188.042 30.652 148 30.800VARLIKLAR TOPLAMI1.902.569 1.165.137 3.067.706 2.867.183 1.033.376 3.900.559YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 1.131.927 1.148.071 2.279.998 1.922.612 1.182.479 3.105.091ALINAN KREDİLERII-3 262 0 262 6.547 0 6.547PARA PİYASALARINA BORÇLAR34.044 0 34.044 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 0 0 0 2.989 0 2.989Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 2.989 0 2.989Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-6 32.803 0 32.803 37.228 774 38.002KARŞILIKLARII-8 142.227 2.322 144.549 122.301 1.862 124.163Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı14.413 0 14.413 12.627 0 12.627Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar127.814 2.322 130.136 109.674 1.862 111.536CARİ VERGİ BORCUII-9 6.021 0 6.021 10.154 0 10.154ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 67.338 21.700 89.038 484.920 16.316 501.236ÖZKAYNAKLARII-12 480.991 0 480.991 112.377 0 112.377Ödenmiş Sermaye1.000.000 0 1.000.000 650.000 0 650.000Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.032 0 3.032 4.498 0 4.498Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri-466.167 0 -466.167 -18.250 0 -18.250Yasal Yedekler5.332 0 5.332 5.332 0 5.332Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-443.592 0 -443.592 4.325 0 4.325Diğer Kar Yedekleri-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907Kar veya Zarar-81.304 0 -81.304 -549.301 0 -549.301Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-101.384 0 -101.384 -101.384 0 -101.384Dönem Net Kâr veya Zararı20.080 0 20.080 -447.917 0 -447.917Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.895.613 1.172.093 3.067.706 2.699.128 1.201.431 3.900.559Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 267.415 421.764Kredilerden Alınan Faizler216.800 302.857Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler629 9.635Bankalardan Alınan Faizler7.340 8.927Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler15.512 1.194Menkul Değerlerden Alınan Faizler26.422 94.899Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar744 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.216 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler24.462 94.899Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri712 4.252FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -162.070 -416.992Mevduata Verilen Faizler-135.901 -393.752Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-382 -671Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.652 -15.979İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-7.063 -6.492Diğer Faiz Giderleri-16.072 -98NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ105.345 4.772NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ21.616 26.573Alınan Ücret ve Komisyonlar24.106 28.241Gayri Nakdi Kredilerden22.202 25.618DiğerIV-12 1.904 2.623Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.490 -1.668Gayri Nakdi Kredilere-237 -225DiğerIV-12 -2.253 -1.443TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 37 10TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -5.355 -10.819Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-1.016 -8.305Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)37.840 -17.196Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-42.179 14.682DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 41.148 6.102FAALİYET BRÜT KÂRI162.791 26.638BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 88.898 -259.519DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-87.334 -88.689DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -125.219 -119.429NET FAALİYET KARI (ZARARI)39.136 -440.999BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 39.136 -440.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -19.056 -6.918Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-19.056 -6.918Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 20.080 -447.917DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 20.080 -447.917Grubun Karı (Zararı)20.080 -447.917Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918284BIST