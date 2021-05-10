***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
10.05.2021 18:38
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 IV-11 60.990 60.324
Grubun Karı (Zararı)
0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
60.990 60.324
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935962
BIST
10:361.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,55
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.452
En Düşük
1.442
10:368,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
10:3610,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0936
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1341
En Düşük
10,0247
10:36490,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,77
|Açılış
|: 490,27
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler10:36
|CEMAS
|1,32
|105.740.213
|% 10,00
|
|IHGZT
|1,70
|7.170.555
|% 8,28
|
|TGSAS
|16,41
|7.812.465
|% 7,61
|
|INVEO
|140,30
|58.254.649
|% 6,29
|
|DOAS
|30,16
|81.384.815
|% 5,90
|
|VAKFN
|12,60
|4.041.047
|% -9,94
|
|OZRDN
|8,00
|36.232
|% -5,88
|
|DIRIT
|5,50
|10.461
|% -5,17
|
|NUHCM
|54,00
|4.994.316
|% -4,34
|
|PKENT
|2.299,90
|647.496
|% -4,13
|
|KRDMD
|8,76
|328.548.895
|% 0,57
|
|GARAN
|7,72
|245.648.570
|% -1,40
|
|PETKM
|6,62
|243.659.482
|% 0,15
|
|THYAO
|13,29
|224.178.182
|% -0,60
|
|KOZAL
|128,80
|203.926.856
|% 0,23
|
|CEMAS
|1,32
|105.740.213
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,91
|93.383.981
|% -0,52
|
|KRDMD
|8,76
|328.548.895
|% 0,57
|
|PETKM
|6,62
|243.659.482
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,14
|74.954.184
|% -0,47
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2931
|8,3065
|% 0,41
|
|Euro
|10,1021
|10,1320
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,7018
|11,7605
|% 0,47
|
|Frank
|9,1682
|9,2234
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2082
|2,2192
|% 0,37
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,98
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|-0,45
|