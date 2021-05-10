***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.324 60.324 0 60.324Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 87 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 78 0 78Kar Dağıtımı0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 0 0 -446.069 0 1.778 2.807 0 0 -9 0 0 5.332 -101.384 60.324 522.779 0 522.779Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler0 0TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.990 60.990 0 60.990İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 337Kar Dağıtımı0 0 0 -101.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.464 -20.080 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -101.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.464 -20.080 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 0 0 -547.453 0 562 2.807 0 0 0 0 0 5.332 20.080 60.990 542.318 542.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER437.855 1.194.559 1.632.414 436.166 896.553 1.332.719GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 370.279 1.139.905 1.510.184 414.947 893.685 1.308.632Teminat Mektupları333.529 169.226 502.755 378.197 165.779 543.976Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.692 263 3.955 5.146 237 5.383Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.192 7.198 18.390 17.048 9.797 26.845Diğer Teminat Mektupları318.645 161.765 480.410 356.003 155.745 511.748Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 89.383 89.383 0 45.744 45.744Belgeli Akreditifler0 89.383 89.383 0 45.744 45.744Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar36.750 881.296 918.046 36.750 682.162 718.912T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 881.296 881.296 0 682.162 682.162Diğer Cirolar36.750 0 36.750 36.750 0 36.750Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 25.793 13.544 39.337 21.219 2.868 24.087Cayılamaz Taahhütler25.793 13.544 39.337 21.219 2.868 24.087Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.904 13.544 19.448 1.600 2.868 4.468Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.240 0 1.240 1.333 0 1.333Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri18.649 0 18.649 18.286 0 18.286İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 41.783 41.110 82.893 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler41.783 41.110 82.893 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri41.783 41.110 82.893 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 41.110 41.110 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri41.783 0 41.783 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.529.710 2.727.664 12.257.374 9.680.606 2.595.219 12.275.825EMANET KIYMETLER388.744 20.578 409.322 397.584 14.310 411.894Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.575 740 17.315 25.061 667 25.728Tahsile Alınan Çekler371.587 19.838 391.425 371.515 13.643 385.158Tahsile Alınan Ticari Senetler582 0 582 1.008 0 1.008Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER9.140.966 2.707.086 11.848.052 9.283.022 2.580.909 11.863.931Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri3.977 0 3.977 6.257 0 6.257Emtia1.646 0 1.646 1.646 0 1.646Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.137.305 29.263 1.166.568 1.143.884 63.458 1.207.342Diğer Rehinli Kıymetler7.998.038 2.677.823 10.675.861 8.131.235 2.517.451 10.648.686Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.967.565 3.922.223 13.889.788 10.116.772 3.491.772 13.608.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı65.206 192.979Alınan Faizler128.039 297.522Ödenen Faizler-48.080 -54.742Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar4.691 6.701Elde Edilen Diğer Kazançlar13.911 35.870Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar38.434 29.886Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-20.668 -18.131Ödenen Vergiler-556 0Diğer-50.565 -104.127Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-48.830 -798.286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış10.656 -3.441Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-55.396 44.289Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-23.658 22.441Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)148.208 -104Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-149.348 -505.413Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-250 -1.725Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)20.958 -354.333Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı16.376 -605.307YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-305.321 283.951İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller0 -6.486Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller8.726 2.702Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-312.347 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 287.847Diğer-1.700 -112FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.596 348.130Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.596 -1.870Diğer0 350.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi26.151 30.810Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-265.390 57.584Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar665.439 599.336Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar400.049 656.920Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)60.990 60.324DİĞER KAPSAMLI GELİRLER337 78Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar337 87Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)337 87Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -9Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 -9Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.327 60.402Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)58.435 563.038 621.473 258.685 638.001 896.686Nakit ve Nakit Benzerleri58.297 563.029 621.326 258.547 637.993 896.540Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 57.656 258.291 315.947 44.069 273.402 317.471BankalarI-3 694 263.628 264.322 2.460 327.543 330.003Para Piyasalarından Alacaklar0 41.110 41.110 212.104 37.048 249.152Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-53 0 -53 -86 0 -86Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 138 9 147 138 8 146Devlet Borçlanma Senetleri0 9 9 0 8 8Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 0 138 138 0 138Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.652.670 423.519 2.076.189 1.235.752 464.769 1.700.521KredilerI-5 1.756.386 423.519 2.179.905 1.712.362 464.769 2.177.131Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 333.301 0 333.301 19.661 0 19.661Devlet Borçlanma Senetleri333.301 0 333.301 19.661 0 19.661Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-437.017 0 -437.017 -496.271 0 -496.271SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 239.156 0 239.156 179.054 0 179.054Satış Amaçlı239.156 0 239.156 179.054 0 179.054Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.659 0 7.659 7.659 0 7.659İştirakler (Net)I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 39.394 0 39.394 42.326 0 42.326MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 9.763 0 9.763 8.796 0 8.796Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer9.763 0 9.763 8.796 0 8.796YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.973 0 1.973 1.417 0 1.417ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 43.205 0 43.205 43.205 0 43.205DİĞER AKTİFLER (Net).367 188.042VARLIKLAR TOPLAMI2.137.380 1.089.490 3.226.870 1.902.569 1.165.137 3.067.706YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 1.133.543 1.105.289 2.238.832 1.131.927 1.148.071 2.279.998ALINAN KREDİLERII-3 1 0 1 262 0 262PARA PİYASALARINA BORÇLAR182.382 0 182.382 34.044 0 34.044İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 672 0 672 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı672 0 672 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-6 30.207 0 30.207 32.803 0 32.803KARŞILIKLARII-8 140.199 2.577 142.776 142.227 2.322 144.549Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.226 0 15.226 14.413 0 14.413Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar124.973 2.577 127.550 127.814 2.322 130.136CARİ VERGİ BORCUII-9 7.462 0 7.462 6.021 0 6.021ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 53.414 28.806 82.220 67.338 21.700 89.038ÖZKAYNAKLARII-12 542.318 0 542.318 480.991 0 480.991Ödenmiş Sermaye1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.369 0 3.369 3.032 0 3.032Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri-567.551 0 -567.551 -466.167 0 -466.167Yasal Yedekler5.332 0 5.332 5.332 0 5.332Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-544.976 0 -544.976 -443.592 0 -443.592Diğer Kar Yedekleri-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907Kar veya Zarar81.070 0 81.070 -81.304 0 -81.304Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı20.080 0 20.080 -101.384 0 -101.384Dönem Net Kâr veya Zararı60.990 0 60.990 20.080 0 20.080Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.090.198 1.136.672 3.226.870 1.895.613 1.172.093 3.067.706Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 78.064 82.176Kredilerden Alınan Faizler66.991 62.655Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.535 0Bankalardan Alınan Faizler2.896 1.655Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.917 3.400Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.865 13.968Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 83İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.865 13.885Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri860 498FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -51.948 -47.775Mevduata Verilen Faizler-49.096 -41.899Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2 -185Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.368 -4İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.405 -1.864Diğer Faiz Giderleri-77 -3.823NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ26.116 34.401NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.002 6.257Alınan Ücret ve Komisyonlar5.564 6.659Gayri Nakdi Kredilerden5.158 6.048DiğerIV-12 406 611Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-562 -402Gayri Nakdi Kredilere-78 -58DiğerIV-12 -484 -344TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -170 -5.880Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 -1.615Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)853 16.858Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.023 -21.123DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 22.318 14.046FAALİYET BRÜT KÂRI53.266 48.824BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 63.992 58.674DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-25.179 -20.220DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -31.089 -26.954NET FAALİYET KARI (ZARARI)60.990 60.324BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 60.990 60.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 60.990 60.324DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 60.990 60.324Grubun Karı (Zararı)0 0Azınlık Payları Karı (Zararı)60.990 60.324Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935962BIST