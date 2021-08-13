***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.506 70.506 0 70.506Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 -1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.049 0 -1.049Kar Dağıtımı0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 0 0 -446.069 0 642 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 70.506 531.834 0 531.834Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.155 71.155 0 71.155Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320Kar Dağıtımı0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 0 0 -528.377 0 545 2.807 0 0 0 0 0 6.336 0 71.155 552.466 552.466Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER373.539 1.467.322 1.840.861 436.166 896.553 1.332.719GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 344.414 1.446.613 1.791.027 414.947 893.685 1.308.632Teminat Mektupları332.664 154.344 487.008 378.197 165.779 543.976Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.982 277 5.259 5.146 237 5.383Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler10.879 7.664 18.543 17.048 9.797 26.845Diğer Teminat Mektupları316.803 146.403 463.206 356.003 155.745 511.748Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 91.216 91.216 0 45.744 45.744Belgeli Akreditifler0 91.216 91.216 0 45.744 45.744Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar11.750 1.201.053 1.212.803 36.750 682.162 718.912T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 1.201.053 1.201.053 0 682.162 682.162Diğer Cirolar11.750 0 11.750 36.750 0 36.750Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 28.671 20.276 48.947 21.219 2.868 24.087Cayılamaz Taahhütler28.671 20.276 48.947 21.219 2.868 24.087Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.732 20.276 31.008 1.600 2.868 4.468Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri533 0 533 1.333 0 1.333Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri17.406 0 17.406 18.286 0 18.286İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 454 433 887 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler454 433 887 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri454 433 887 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 433 433 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri454 0 454 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.611.740 2.870.336 12.482.076 9.680.606 2.595.219 12.275.825EMANET KIYMETLER483.639 40.814 524.453 397.584 14.310 411.894Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler17.041 779 17.820 25.061 667 25.728Tahsile Alınan Çekler466.335 39.948 506.283 371.515 13.643 385.158Tahsile Alınan Ticari Senetler263 87 350 1.008 0 1.008Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER9.128.101 2.829.522 11.957.623 9.283.022 2.580.909 11.863.931Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri2.241 0 2.241 6.257 0 6.257Emtia1.646 0 1.646 1.646 0 1.646Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.107.422 30.796 1.138.218 1.143.884 63.458 1.207.342Diğer Rehinli Kıymetler8.016.792 2.798.726 10.815.518 8.131.235 2.517.451 10.648.686Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI9.985.279 4.337.658 14.322.937 10.116.772 3.491.772 13.608.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.924 147.368Alınan Faizler180.055 256.868Ödenen Faizler-113.532 -94.289Alınan Temettüler28 37Alınan Ücret ve Komisyonlar10.682 12.365Elde Edilen Diğer Kazançlar11.966 47.259Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar52.932 135.532Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-49.299 -44.133Ödenen Vergiler-860 0Diğer-89.048 -166.271Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim27.771 -863.954Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.479 19.488Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-132.311 101.582Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış93.548 -85.724Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)180.834 -147Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-190.260 -992.931Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-250 -2.475Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)73.731 96.253Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı30.695 -716.586YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-295.904 307.179İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.363 -13.171Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller20 2.526Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-291.152 -774.293Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 1.092.117Diğer-3.409 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-7.220 345.324Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-7.220 -4.676Diğer0 350.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi41.026 45.039Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-231.403 -19.044Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar665.439 599.336Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar434.036 580.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)71.155 70.506DİĞER KAPSAMLI GELİRLER320 -1.049 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar320 -1.049 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)320 -1.049Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.475 69.457 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)81.643 582.851 664.494 258.685 638.001 896.686Nakit ve Nakit Benzerleri81.505 582.841 664.346 258.547 637.993 896.540Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 81.278 269.928 351.206 44.069 273.402 317.471BankalarI-3 281 312.913 313.194 2.460 327.543 330.003Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 212.104 37.048 249.152Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-54 0 -54 -86 0 -86Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 138 10 148 138 8 146Devlet Borçlanma Senetleri0 10 10 0 8 8Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 0 138 138 0 138Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.695.567 514.994 2.210.561 1.235.752 464.769 1.700.521KredilerI-5 1.786.272 514.994 2.301.266 1.712.362 464.769 2.177.131Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 324.464 0 324.464 19.661 0 19.661Devlet Borçlanma Senetleri324.464 0 324.464 19.661 0 19.661Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-415.169 0 -415.169 -496.271 0 -496.271SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 228.645 0 228.645 179.054 0 179.054Satış Amaçlı228.645 0 228.645 179.054 0 179.054Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.659 0 7.659 7.659 0 7.659İştirakler (Net)I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 34.716 0 34.716 42.326 0 42.326MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 10.460 0 10.460 8.796 0 8.796Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer10.460 0 10.460 8.796 0 8.796YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI557 0 557 1.417 0 1.417ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 43.205 0 43.205 43.205 0 43.205DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 109.466 210 109.676 125.675 62.367 188.042VARLIKLAR TOPLAMI2.211.918 1.098.055 3.309.973 1.902.569 1.165.137 3.067.706YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 1.203.260 1.053.897 2.257.157 1.131.927 1.148.071 2.279.998ALINAN KREDİLERII-3 0 0 0 262 0 262PARA PİYASALARINA BORÇLAR215.181 0 215.181 34.044 0 34.044İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 7 0 7 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7 0 7 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-6 25.586 0 25.586 32.803 0 32.803KARŞILIKLARII-8 128.241 2.712 130.953 142.227 2.322 144.549Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı16.100 0 16.100 14.413 0 14.413Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar112.141 2.712 114.853 127.814 2.322 130.136CARİ VERGİ BORCUII-9 8.482 0 8.482 6.021 0 6.021ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 77.567 42.574 120.141 67.338 21.700 89.038ÖZKAYNAKLARII-12 552.466 0 552.466 480.991 0 480.991Ödenmiş Sermaye1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.352 0 3.352 3.032 0 3.032Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri-547.471 0 -547.471 -466.167 0 -466.167Yasal Yedekler6.336 0 6.336 5.332 0 5.332Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-525.900 0 -525.900 -443.592 0 -443.592Diğer Kar Yedekleri-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907Kar veya Zarar71.155 0 71.155 -81.304 0 -81.304Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -101.384 0 -101.384Dönem Net Kâr veya Zararı71.155 0 71.155 20.080 0 20.080Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.210.790 1.099.183 3.309.973 1.895.613 1.172.093 3.067.706Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 172.297 151.146 94.233 68.970Kredilerden Alınan Faizler142.362 118.082 75.371 55.427Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3.928 0 2.393 0Bankalardan Alınan Faizler4.687 2.765 1.791 1.110Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.966 5.866 49 2.466Menkul Değerlerden Alınan Faizler16.334 23.886 14.469 9.918Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 743 0 743Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 1.216 0 1.133İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler16.334 21.927 14.469 8.042Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.020 547 160 49FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -119.873 -83.657 -67.925 -35.882Mevduata Verilen Faizler-104.080 -72.751 -54.984 -30.852Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2 -301 0 -116Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.753 -1.671 -8.385 -1.667İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.682 -3.821 -1.277 -1.957Diğer Faiz Giderleri-3.356 -5.113 -3.279 -1.290NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ52.424 67.489 26.308 33.088NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ10.202 11.963 5.200 5.706Alınan Ücret ve Komisyonlar11.420 12.921 5.856 6.262Gayri Nakdi Kredilerden10.499 11.941 5.341 5.893DiğerIV-12 921 980 515 369Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.218 -958 -656 -556Gayri Nakdi Kredilere-185 -107 -107 -49DiğerIV-12 -1.033 -851 -549 -507TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 28 37 28 37TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 265 -6.612 435 -732Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 -1.043 0 572Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)133 24.970 -720 8.112Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)132 -30.539 1.155 -9.416DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 40.442 19.123 18.124 5.077FAALİYET BRÜT KÂRI103.361 92.000 50.095 43.176BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 85.524 74.256 21.532 15.582DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-57.895 -42.351 -32.716 -22.131DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -59.835 -53.399 -28.746 -26.445NET FAALİYET KARI (ZARARI)71.155 70.506 10.165 10.182BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 71.155 70.506 10.165 10.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 71.155 70.506 10.165 10.182DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 71.155 70.506 10.165 10.182Grubun Karı (Zararı)71.155 70.506 10.165 10.182Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958014BIST