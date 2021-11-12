***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye650.000 0 0 1.848 0 1.691 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 -447.917 112.377 0 112.377Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.971 65.971 0 65.971Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 -1.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.029 0 -1.029Kar Dağıtımı0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -447.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447.917 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 0 0 -446.069 0 662 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 65.971 527.319 0 527.319Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.000.000 0 0 -446.069 0 225 2.807 0 0 0 0 0 5.332 -101.384 20.080 480.991 0 480.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.778 85.778 0 85.778Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 0 426Kar Dağıtımı0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -82.308 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 101.384 -20.080 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 0 0 -528.377 0 651 2.807 0 0 0 0 0 6.336 0 85.778 567.195 0 567.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER355.934 1.436.286 1.792.220 436.166 896.553 1.332.719GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 327.475 1.423.461 1.750.936 414.947 893.685 1.308.632Teminat Mektupları322.225 143.384 465.609 378.197 165.779 543.976Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.882 284 5.166 5.146 237 5.383Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.827 7.087 12.914 17.048 9.797 26.845Diğer Teminat Mektupları311.516 136.013 447.529 356.003 155.745 511.748Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 104.678 104.678 0 45.744 45.744Belgeli Akreditifler0 104.678 104.678 0 45.744 45.744Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar5.250 1.175.399 1.180.649 36.750 682.162 718.912T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 1.175.399 1.175.399 0 682.162 682.162Diğer Cirolar5.250 0 5.250 36.750 0 36.750Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 23.243 7.470 30.713 21.219 2.868 24.087Cayılamaz Taahhütler23.243 7.470 30.713 21.219 2.868 24.087Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.652 7.470 14.122 1.600 2.868 4.468Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri523 0 523 1.333 0 1.333Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri16.068 0 16.068 18.286 0 18.286İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 5.216 5.355 10.571 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.216 5.355 10.571 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.216 5.355 10.571 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.216 0 5.216 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 5.355 5.355 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.801.615 2.918.679 12.720.294 9.680.606 2.595.219 12.275.825EMANET KIYMETLER508.783 62.094 570.877 397.584 14.310 411.894Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler18.534 797 19.331 25.061 667 25.728Tahsile Alınan Çekler489.998 61.208 551.206 371.515 13.643 385.158Tahsile Alınan Ticari Senetler251 89 340 1.008 0 1.008Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER9.292.832 2.856.585 12.149.417 9.283.022 2.580.909 11.863.931Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Teminat Senetleri1.905 0 1.905 6.257 0 6.257Emtia1.646 0 1.646 1.646 0 1.646Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.145.523 31.480 1.177.003 1.143.884 63.458 1.207.342Diğer Rehinli Kıymetler8.143.758 2.825.105 10.968.863 8.131.235 2.517.451 10.648.686Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI10.157.549 4.354.965 14.512.514 10.116.772 3.491.772 13.608.544Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-26.678 85.916Alınan Faizler249.727 254.996Ödenen Faizler-181.249 -131.903Alınan Temettüler28 37Alınan Ücret ve Komisyonlar16.604 18.634Elde Edilen Diğer Kazançlar31.773 72.370Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar68.535 167.920Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-70.582 -62.705Ödenen Vergiler-860 0Diğer-140.654 -233.433Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim60.336 -912.848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış7.923 -22.277Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-179.228 263.278Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış164.196 -16.157Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)183.335 498Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-225.515 -1.250.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-250 -4.075Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)109.875 116.742Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı33.658 -826.932YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-299.238 440.080İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.167 -31.106Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller26 5.418Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-289.777 -860.498Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 1.327.262Diğer-5.320 -996FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-12.099 347.792Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-12.099 -2.208Diğer0 350.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi47.663 92.143Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-230.016 53.083Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar665.439 599.336Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar435.423 652.419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)85.778 65.971DİĞER KAPSAMLI GELİRLER426 -1.029 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar426 -1.029 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)426 -1.029Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.204 64.942 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)87.581 573.098 660.679 258.685 638.001 896.686Nakit ve Nakit Benzerleri87.443 573.088 660.531 258.547 637.993 896.540Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 87.345 277.932 365.277 44.069 273.402 317.471BankalarI-3 152 295.156 295.308 2.460 327.543 330.003Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 212.104 37.048 249.152Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-54 0 -54 -86 0 -86Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 138 10 148 138 8 146Devlet Borçlanma Senetleri0 10 10 0 8 8Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 0 138 138 0 138Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-2 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.707.814 586.344 2.294.158 1.235.752 464.769 1.700.521KredilerI-5 1.781.665 586.344 2.368.009 1.712.362 464.769 2.177.131Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 332.342 0 332.342 19.661 0 19.661Devlet Borçlanma Senetleri332.342 0 332.342 19.661 0 19.661Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-406.193 0 -406.193 -496.271 0 -496.271SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 167.064 0 167.064 179.054 0 179.054Satış Amaçlı167.064 0 167.064 179.054 0 179.054Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI7.659 0 7.659 7.659 0 7.659İştirakler (Net)I-7 7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 29.163 0 29.163 42.326 0 42.326MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 11.093 0 11.093 8.796 0 8.796Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer11.093 0 11.093 8.796 0 8.796YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI557 0 1.417ERTE I-17 3.067.706YÜK 2.242.371 8ALINAN KREDİLER0 34.044 0 0 0 0 0 hvillerGE ÜMLÜLÜKLER0 0Türev Finansal 0 160 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-6 20.706 0 20.706 32.803 0 32.803KARŞILIKLARII-8 134.769 2.777 137.546 142.227 2.322 144.549Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı15.995 0 15.995 14.413 0 14.413Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar118.774 2.777 121.551 127.814 2.322 130.136CARİ VERGİ BORCUII-9 7.613 0 7.613 6.021 0 6.021ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 86.716 39.468 126.184 67.338 21.700 89.038ÖZKAYNAKLARII-12 567.195 0 567.195 480.991 0 480.991Ödenmiş Sermaye1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri25.430 0 25.430 25.430 0 25.430Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.458 0 3.458 3.032 0 3.032Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri-547.471 0 -547.471 -466.167 0 -466.167Yasal Yedekler6.336 0 6.336 5.332 0 5.332Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler-525.900 0 -525.900 -443.592 0 -443.592Diğer Kar Yedekleri-27.907 0 -27.907 -27.907 0 -27.907Kar veya Zarar85.778 0 85.778 -81.304 0 -81.304Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -101.384 0 -101.384Dönem Net Kâr veya Zararı85.778 0 85.778 20.080 0 20.080Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.167.747 1.151.441 3.319.188 1.895.613 1.172.093 3.067.706Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 271.408 202.344 99.111 51.198Kredilerden Alınan Faizler221.564 161.657 79.202 43.575Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.566 0 2.638 0Bankalardan Alınan Faizler6.562 4.796 1.875 2.031Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.966 9.752 0 3.886Menkul Değerlerden Alınan Faizler31.368 25.514 15.034 1.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 744 0 1Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1 1.216 1 0İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler31.367 23.554 15.033 1.627Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.382 625 362 78FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -184.247 -120.108 -64.374 -36.451Mevduata Verilen Faizler-157.828 -98.139 -53.748 -25.388Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-2 -367 0 -66Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-19.282 -1.697 -9.529 -26İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-3.760 -5.585 -1.078 -1.764Diğer Faiz Giderleri-3.375 -14.320 -19 -9.207NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ87.161 82.236 34.737 14.747NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ15.114 17.108 4.912 5.145Alınan Ücret ve Komisyonlar17.056 18.711 5.636 5.790Gayri Nakdi Kredilerden15.840 17.165 5.341 5.224DiğerIV-12 1.216 1.546 295 566Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.942 -1.603 -724 -645Gayri Nakdi Kredilere-286 -160 -101 -53DiğerIV-12 -1.656 -1.443 -623 -592TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 28 37 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 1.089 -4.736 824 1.876Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 -1.016 0 27Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)50 37.979 -83 13.009Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.039 -41.699 907 -11.160DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 59.368 24.595 18.926 5.472FAALİYET BRÜT KÂRI162.760 119.240 59.399 27.240BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 97.154 86.558 11.630 12.302DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-87.694 -62.768 -29.799 -20.417DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -86.442 -77.059 -26.607 -23.660NET FAALİYET KARI (ZARARI)85.778 65.971 14.623 -4.535BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 85.778 65.971 14.623 -4.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 85.778 65.971 14.623 -4.535DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 85.778 65.971 14.623 -4.535Grubun Karı (Zararı)85.778 65.971 14.623 -4.535Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977466BIST