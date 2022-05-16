***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991Yeni Bakiye1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.990 60.990 60.990Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)337 337 337Kar Dağıtımı-101.384 121.464 -20.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar-101.384 121.464 -20.080Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -547.453 562 2.807 5.332 20.080 60.990 542.318 542.318Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864Yeni Bakiye1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)166 166 166Kar Dağıtımı60.270 -8.047 52.223 52.223Yedeklere Aktarılan Tutarlar60.270 -8.047 52.223 52.223Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -528.377 -3.006 2.807 6.336 60.270 52.223 590.253 590.253Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER2.121.349 2.642.357 4.763.706 456.537 1.421.704 1.878.241GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 672.961 1.192.765 1.865.726 344.164 1.311.552 1.655.716Teminat Mektupları296.961 213.466 510.427 297.964 191.132 489.096Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.593 468 4.061 3.593 432 4.025Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler3.377 10.134 13.511 3.472 9.568 13.040Diğer Teminat Mektupları289.991 202.864 492.855 290.899 181.132 472.031Banka Kredileri0 0 0 3.344 3.344İthalat Kabul Kredileri0 0 0 3.344 3.344Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler0 242.136 242.136 218.043 218.043Belgeli Akreditifler0 242.136 242.136 218.043 218.043Diğer Akreditifler0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar376.000 737.163 1.113.163 46.200 899.033 945.233T.C. Merkez Bankasına Cirolar737.163 737.163 899.033 899.033Diğer Cirolar376.000 376.000 46.200 46.200Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLERIII-1 39.787 34.080 73.867 30.351 33.949 64.300Cayılamaz Taahhütler39.787 34.080 73.867 30.351 33.949 64.300Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri22.491 25.711 48.202 14.619 33.949 48.568Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri493 493 489 489Çekler İçin Ödeme Taahhütleri16.803 16.803 15.243 15.243Diğer Cayılamaz Taahhütler8.369 8.369TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 1.408.601 1.415.512 2.824.113 82.022 76.203 158.225Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.408.601 1.415.512 2.824.113 82.022 76.203 158.225Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri624.123 624.990 1.249.113 82.022 76.203 158.225Vadeli Döviz Alım İşlemleri624.123 624.123 82.022 82.022Vadeli Döviz Satım İşlemleri624.990 624.990 76.203 76.203Para ve Faiz Swap İşlemleri784.478 790.522 1.575.000Swap Para Alım İşlemleri0 790.522 790.522Swap Para Satım İşlemleri784.478 0 784.478EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER10.037.275 4.463.135 14.500.410 9.770.847 4.285.782 14.056.629EMANET KIYMETLER668.542 123.180 791.722 565.331 94.472 659.803Emanete Alınan Menkul Değerler70.297 1.318 71.615 74.071 1.216 75.287Tahsile Alınan Çekler598.159 121.716 719.875 491.133 93.121 584.254Tahsile Alınan Ticari Senetler86 146 232 127 135 262REHİNLİ KIYMETLER9.368.733 4.339.955 13.708.688 9.205.516 4.191.310 13.396.826Teminat Senetleri1.319 1.319 1.622 1.622Emtia1.646 1.646 1.646 1.646Gayrimenkul1.328.147 48.931 1.377.078 1.169.025 45.158 1.214.183Diğer Rehinli Kıymetler8.037.621 4.291.024 12.328.645 8.033.223 4.146.152 12.179.375KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI12.158.624 7.105.492 19.264.116 10.227.384 5.707.486 15.934.870Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı80.195 65.206Alınan Faizler196.037 128.039Ödenen Faizler-103.413 -48.080Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.732 4.691Elde Edilen Diğer Kazançlar49.315 13.911Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar89.132 38.434Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-38.950 -20.668Ödenen Vergiler-1.064 -556Diğer-116.594 -50.565Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.091 -48.830Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-145.651 10.656Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-520.517 -55.396Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış52.741 -23.658Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-203.306 148.208Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)725.468 -149.348Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-250Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)92.356 20.958Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı81.286 16.376YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-30.317 -305.321Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-31.468 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller25 8.726Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar4.658 -312.347Diğer-3.532 -1.700FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit35.527 -2.596Kiralamaya İlişkin Ödemeler35.527 -2.596Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi38.531 26.151Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)125.027 -265.390Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.062.375 665.439Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.187.402 400.049Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)52.223 60.990DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-166 337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-166 337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-166 337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.057 61.327Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)152.564 1.681.044 1.833.608 151.824 1.389.504 1.541.328Nakit ve Nakit Benzerleri124.964 1.681.029 1.805.993 145.901 1.389.490 1.535.391Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 104.893 727.618 832.511 145.842 575.955 721.797BankalarI-3 231 660.621 660.852 169 813.535 813.704Para Piyasalarından Alacaklar20.008 292.790 312.798Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-168 -168 -110 -110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 138 15 153 138 14 152Devlet Borçlanma Senetleri15 15 14 14Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 138 138 138Türev Finansal VarlıklarI-2 27.462 27.462 5.785 5.785Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27.462 27.462 5.785 5.785İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.887.689 776.982 3.664.671 2.450.318 745.091 3.195.409KredilerI-5 2.349.586 776.982 3.126.568 1.945.596 745.091 2.690.687İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 874.983 874.983 859.980 859.980Devlet Borçlanma Senetleri874.983 874.983 859.980 859.980Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-336.880 -336.880 -355.258 -355.258SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 68.038 68.038 103.104 103.104Satış Amaçlı68.038 68.038 103.104 103.104ORTAKLIK YATIRIMLARI7.659 7.659 7.659 7.659İştirakler (Net)7.659 7.659 7.659 7.659Konsolide Edilmeyenler7.659 7.659 7.659 7.659MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)65.096 65.096 29.578 29.578MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12.690 12.690 13.539 13.539Diğer12.690 12.690 13.539 13.539YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞI557 557 557 557ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI28.027 28.027 28.027 28.027DİĞER AKTİFLER (Net)71.373 112.078 183.451 60.705 98.129 158.834VARLIKLAR TOPLAMI3.293.693 2.570.104 5.863.797 2.845.311 2.232.724 5.078.035YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 1.644.264 2.684.967 4.329.231 1.355.711 2.098.129 3.453.840ALINAN KREDİLERII-3 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR507.725 507.725 710.913 710.913İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER18.643 18.643 2.779 2.779Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.643 18.643 2.779 2.779FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-6 52.748 52.748 17.219 17.219KARŞILIKLARII-8 123.857 4.588 128.445 157.874 4.234 162.108Çalışan Hakları Karşılığı22.118 22.118 20.764 20.764Diğer Karşılıklar101.739 4.588 106.327 137.110 4.234 141.344CARİ VERGİ BORCUII-9 9.771 9.771 9.353 9.353ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 167.634 59.347 226.981 130.457 53.502 183.959ÖZKAYNAKLARII-2 590.253 590.253 537.864 537.864Ödenmiş Sermaye1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Sermaye Yedekleri25.430 25.430 25.430 25.430Diğer Sermaye Yedekleri25.430 25.430 25.430 25.430Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-199 -199 -365 -365Kar Yedekleri-547.471 -547.471 -547.471 -547.471Yasal Yedekler6.336 6.336 6.336 6.336Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler-525.900 -525.900 -525.900 -525.900Diğer Kar Yedekleri-27.907 -27.907 -27.907 -27.907Kar veya Zarar112.493 112.493 60.270 60.270Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı60.270 60.270Dönem Net Kâr veya Zararı52.223 52.223 60.270 60.270YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.114.895 2.748.902 5.863.797 2.922.170 2.155.865 5.078.035Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİVI-1 154.079 78.064Kredilerden Alınan Faizler111.010 66.991Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.311 1.535Bankalardan Alınan Faizler436 2.896Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler29 3.917Menkul Değerlerden Alınan Faizler40.031 1.865Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlarİtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler40.030 1.865Diğer Faiz Gelirleri262 860FAİZ GİDERLERİ (-)VI-2 -111.993 -51.948Mevduata Verilen Faizler-76.718 -49.096Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-3 -2Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-19.990 -1.368Kiralama Faiz Giderleri-1.272 -1.405Diğer Faiz Giderleri-14.010 -77NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ42.086 26.116NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.128 5.002Alınan Ücret ve Komisyonlar5.130 5.564Gayri Nakdi Kredilerden4.550 5.158DiğerVI-12 580 406Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.002 -562Gayri Nakdi Kredilere-108 -78DiğerVI-12 -894 -484TEMETTÜ GELİRLERİVI-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)VI-4 7.532 -170Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.403 853Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)15.935 -1.023DİĞER FAALİYET GELİRLERİVI-5 12.870 22.318FAALİYET BRÜT KÂRI66.616 53.266BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )VI-6 42.927 63.992DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)VI-7 -27.625 -25.179DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-29.695 -31.089NET FAALİYET KARI (ZARARI)52.223 60.990BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)VI-8 52.223 60.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)VI-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)VI-10 52.223 60.990DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)VI-10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIVI-11 52.223 60.990Grubun Karı (Zararı)0 0Azınlık Payları Karı (Zararı)52.223 60.990Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030606BIST