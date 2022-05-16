***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
16.05.2022 17:40
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991
Yeni Bakiye
1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.990 60.990 60.990
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
337 337 337
Kar Dağıtımı
-101.384 121.464 -20.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-101.384 121.464 -20.080
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -547.453 562 2.807 5.332 20.080 60.990 542.318 542.318
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864
Yeni Bakiye
1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
166 166 166
Kar Dağıtımı
60.270 -8.047 52.223 52.223
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
60.270 -8.047 52.223 52.223
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -528.377 -3.006 2.807 6.336 60.270 52.223 590.253 590.253
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.121.349 2.642.357 4.763.706 456.537 1.421.704 1.878.241
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 672.961 1.192.765 1.865.726 344.164 1.311.552 1.655.716
Teminat Mektupları
296.961 213.466 510.427 297.964 191.132 489.096
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.593 468 4.061 3.593 432 4.025
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.377 10.134 13.511 3.472 9.568 13.040
Diğer Teminat Mektupları
289.991 202.864 492.855 290.899 181.132 472.031
Banka Kredileri
0 0 0 3.344 3.344
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 3.344 3.344
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 242.136 242.136 218.043 218.043
Belgeli Akreditifler
0 242.136 242.136 218.043 218.043
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
376.000 737.163 1.113.163 46.200 899.033 945.233
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
737.163 737.163 899.033 899.033
Diğer Cirolar
376.000 376.000 46.200 46.200
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
III-1 39.787 34.080 73.867 30.351 33.949 64.300
Cayılamaz Taahhütler
39.787 34.080 73.867 30.351 33.949 64.300
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
22.491 25.711 48.202 14.619 33.949 48.568
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
493 493 489 489
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
16.803 16.803 15.243 15.243
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.369 8.369
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 1.408.601 1.415.512 2.824.113 82.022 76.203 158.225
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.408.601 1.415.512 2.824.113 82.022 76.203 158.225
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
624.123 624.990 1.249.113 82.022 76.203 158.225
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
624.123 624.123 82.022 82.022
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
624.990 624.990 76.203 76.203
Para ve Faiz Swap İşlemleri
784.478 790.522 1.575.000
Swap Para Alım İşlemleri
0 790.522 790.522
Swap Para Satım İşlemleri
784.478 0 784.478
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
10.037.275 4.463.135 14.500.410 9.770.847 4.285.782 14.056.629
EMANET KIYMETLER
668.542 123.180 791.722 565.331 94.472 659.803
Emanete Alınan Menkul Değerler
70.297 1.318 71.615 74.071 1.216 75.287
Tahsile Alınan Çekler
598.159 121.716 719.875 491.133 93.121 584.254
Tahsile Alınan Ticari Senetler
86 146 232 127 135 262
REHİNLİ KIYMETLER
9.368.733 4.339.955 13.708.688 9.205.516 4.191.310 13.396.826
Teminat Senetleri
1.319 1.319 1.622 1.622
Emtia
1.646 1.646 1.646 1.646
Gayrimenkul
1.328.147 48.931 1.377.078 1.169.025 45.158 1.214.183
Diğer Rehinli Kıymetler
8.037.621 4.291.024 12.328.645 8.033.223 4.146.152 12.179.375
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
12.158.624 7.105.492 19.264.116 10.227.384 5.707.486 15.934.870
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
80.195 65.206
Alınan Faizler
196.037 128.039
Ödenen Faizler
-103.413 -48.080
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.732 4.691
Elde Edilen Diğer Kazançlar
49.315 13.911
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
89.132 38.434
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.950 -20.668
Ödenen Vergiler
-1.064 -556
Diğer
-116.594 -50.565
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.091 -48.830
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-145.651 10.656
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-520.517 -55.396
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
52.741 -23.658
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-203.306 148.208
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
725.468 -149.348
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-250
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
92.356 20.958
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
81.286 16.376
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-30.317 -305.321
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-31.468 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
25 8.726
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4.658 -312.347
Diğer
-3.532 -1.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
35.527 -2.596
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
35.527 -2.596
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
38.531 26.151
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
125.027 -265.390
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.062.375 665.439
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.187.402 400.049
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.223 60.990
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-166 337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-166 337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-166 337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.057 61.327
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
152.564 1.681.044 1.833.608 151.824 1.389.504 1.541.328
Nakit ve Nakit Benzerleri
124.964 1.681.029 1.805.993 145.901 1.389.490 1.535.391
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 104.893 727.618 832.511 145.842 575.955 721.797
Bankalar
I-3 231 660.621 660.852 169 813.535 813.704
Para Piyasalarından Alacaklar
20.008 292.790 312.798
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-168 -168 -110 -110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 15 153 138 14 152
Devlet Borçlanma Senetleri
15 15 14 14
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 138 138 138
Türev Finansal Varlıklar
I-2 27.462 27.462 5.785 5.785
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.462 27.462 5.785 5.785
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.887.689 776.982 3.664.671 2.450.318 745.091 3.195.409
Krediler
I-5 2.349.586 776.982 3.126.568 1.945.596 745.091 2.690.687
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 874.983 874.983 859.980 859.980
Devlet Borçlanma Senetleri
874.983 874.983 859.980 859.980
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-336.880 -336.880 -355.258 -355.258
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 68.038 68.038 103.104 103.104
Satış Amaçlı
68.038 68.038 103.104 103.104
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.659 7.659 7.659 7.659
İştirakler (Net)
7.659 7.659 7.659 7.659
Konsolide Edilmeyenler
7.659 7.659 7.659 7.659
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
65.096 65.096 29.578 29.578
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12.690 12.690 13.539 13.539
Diğer
12.690 12.690 13.539 13.539
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
557 557 557 557
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
28.027 28.027 28.027 28.027
DİĞER AKTİFLER (Net)
71.373 112.078 183.451 60.705 98.129 158.834
VARLIKLAR TOPLAMI
3.293.693 2.570.104 5.863.797 2.845.311 2.232.724 5.078.035
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 1.644.264 2.684.967 4.329.231 1.355.711 2.098.129 3.453.840
ALINAN KREDİLER
II-3 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
507.725 507.725 710.913 710.913
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
18.643 18.643 2.779 2.779
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
18.643 18.643 2.779 2.779
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 52.748 52.748 17.219 17.219
KARŞILIKLAR
II-8 123.857 4.588 128.445 157.874 4.234 162.108
Çalışan Hakları Karşılığı
22.118 22.118 20.764 20.764
Diğer Karşılıklar
101.739 4.588 106.327 137.110 4.234 141.344
CARİ VERGİ BORCU
II-9 9.771 9.771 9.353 9.353
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 167.634 59.347 226.981 130.457 53.502 183.959
ÖZKAYNAKLAR
II-2 590.253 590.253 537.864 537.864
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sermaye Yedekleri
25.430 25.430 25.430 25.430
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 25.430 25.430 25.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-199 -199 -365 -365
Kar Yedekleri
-547.471 -547.471 -547.471 -547.471
Yasal Yedekler
6.336 6.336 6.336 6.336
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
-525.900 -525.900 -525.900 -525.900
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 -27.907 -27.907 -27.907
Kar veya Zarar
112.493 112.493 60.270 60.270
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
60.270 60.270
Dönem Net Kâr veya Zararı
52.223 52.223 60.270 60.270
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.114.895 2.748.902 5.863.797 2.922.170 2.155.865 5.078.035
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
VI-1 154.079 78.064
Kredilerden Alınan Faizler
111.010 66.991
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.311 1.535
Bankalardan Alınan Faizler
436 2.896
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
29 3.917
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
40.031 1.865
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
40.030 1.865
Diğer Faiz Gelirleri
262 860
FAİZ GİDERLERİ (-)
VI-2 -111.993 -51.948
Mevduata Verilen Faizler
-76.718 -49.096
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-3 -2
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-19.990 -1.368
Kiralama Faiz Giderleri
-1.272 -1.405
Diğer Faiz Giderleri
-14.010 -77
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
42.086 26.116
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.128 5.002
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.130 5.564
Gayri Nakdi Kredilerden
4.550 5.158
Diğer
VI-12 580 406
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.002 -562
Gayri Nakdi Kredilere
-108 -78
Diğer
VI-12 -894 -484
TEMETTÜ GELİRLERİ
VI-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
VI-4 7.532 -170
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.403 853
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
15.935 -1.023
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VI-5 12.870 22.318
FAALİYET BRÜT KÂRI
66.616 53.266
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
VI-6 42.927 63.992
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
VI-7 -27.625 -25.179
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.695 -31.089
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.223 60.990
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
VI-8 52.223 60.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
VI-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
VI-10 52.223 60.990
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
VI-10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
VI-11 52.223 60.990
Grubun Karı (Zararı)
0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
52.223 60.990
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030606
BIST