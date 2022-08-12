***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991Yeni Bakiye1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.155 71.155 71.155Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)320 320 320Kar Dağıtımı-82.308 1.004 101.384 -20.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar-82.308 1.004 101.384 -20.080Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -528.377 545 2.807 6.336 0 71.155 552.466 552.466Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864Yeni Bakiye1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)104.728 104.728 104.728Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.784 -1.784 -1.784Kar Dağıtımı57.257 3.013 -60.270 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar57.257 3.013 -60.270 0Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -471.120 -4.956 2.807 9.349 60.270 104.728 640.808 640.808Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.419.074 5.440.010 10.859.084 456.537 1.421.704 1.878.241GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 876.508 766.530 1.643.038 344.164 1.311.552 1.655.716Teminat Mektupları317.508 200.347 517.855 297.964 191.132 489.096Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.593 533 4.126 3.593 432 4.025Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler4.136 10.123 14.259 3.472 9.568 13.040Diğer Teminat Mektupları309.779 189.691 499.470 290.899 181.132 472.031Banka Kredileri0 0 0 3.344 3.344İthalat Kabul Kredileri0 0 0 3.344 3.344Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler0 105.040 105.040 218.043 218.043Belgeli Akreditifler0 105.040 105.040 218.043 218.043Diğer Akreditifler0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar559.000 461.143 1.020.143 46.200 899.033 945.233T.C. Merkez Bankasına Cirolar461.143 461.143 899.033 899.033Diğer Cirolar559.000 559.000 46.200 46.200Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLERIII-1 24.382 26.677 51.059 30.351 33.949 64.300Cayılamaz Taahhütler24.382 26.677 51.059 30.351 33.949 64.300Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri8.648 21.114 29.762 14.619 33.949 48.568Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri492 492 489 489Çekler İçin Ödeme Taahhütleri15.242 15.242 15.243 15.243Diğer Cayılamaz Taahhütler5.563 5.563TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 4.518.184 4.646.803 9.164.987 82.022 76.203 158.225Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.518.184 4.646.803 9.164.987 82.022 76.203 158.225Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.136.647 2.164.850 4.301.497 82.022 76.203 158.225Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.136.647 2.136.647 82.022 82.022Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.164.850 2.164.850 76.203 76.203Para ve Faiz Swap İşlemleri2.381.537 2.481.953 4.863.490Swap Para Alım İşlemleri0 2.481.953 2.481.953Swap Para Satım İşlemleri2.381.537 0 2.381.537EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER10.573.672 4.710.797 15.284.469 9.770.847 4.285.782 14.056.629EMANET KIYMETLER1.024.799 99.533 1.124.332 565.331 94.472 659.803Emanete Alınan Menkul Değerler61.655 1.499 63.154 74.071 1.216 75.287Tahsile Alınan Çekler962.930 95.255 1.058.185 491.133 93.121 584.254Tahsile Alınan Ticari Senetler214 2.779 2.993 127 135 262REHİNLİ KIYMETLER9.548.873 4.611.264 14.160.137 9.205.516 4.191.310 13.396.826Teminat Senetleri1.430 1.430 1.622 1.622Emtia1.646 1.646 1.646 1.646Gayrimenkul1.267.101 33.924 1.301.025 1.169.025 45.158 1.214.183Diğer Rehinli Kıymetler8.278.696 4.577.340 12.856.036 8.033.223 4.146.152 12.179.375KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.992.746 10.150.807 26.143.553 10.227.384 5.707.486 15.934.870Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-214.010 2.924Alınan Faizler144.536 180.055Ödenen Faizler-203.546 -113.532Alınan Temettüler57 28Alınan Ücret ve Komisyonlar11.282 10.682Elde Edilen Diğer Kazançlar27.407 11.966Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar60.065 52.932Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-77.127 -49.299Ödenen Vergiler-1.155 -860Diğer-175.529 -89.048Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim799.632 27.771Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-554.151 2.479Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-369.176 -132.311Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış159.219 93.548Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-363.132 180.834Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.812.673 -190.260Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-250Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)114.199 73.731Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı585.622 30.695YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları44.256 -295.904Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller2.390 -1.363Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller20Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-291.152Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar45.346Diğer-3.480 -3.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.627 -7.220Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.627 -7.220Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi134.043 41.026Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)760.294 -231.403Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.062.375 665.439Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.822.669 434.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)104.728 71.155DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.784 320Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.784 320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.784 320Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)102.944 71.475Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)343.618 2.670.763 3.014.381 151.824 1.389.504 1.541.328Nakit ve Nakit Benzerleri177.140 2.670.747 2.847.887 145.901 1.389.490 1.535.391Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 176.515 1.118.066 1.294.581 145.842 575.955 721.797BankalarI-3 864 1.292.527 1.293.391 169 813.535 813.704Para Piyasalarından Alacaklar0 260.154 260.154Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-239 0 -239 -110 -110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 138 16 154 138 14 152Devlet Borçlanma Senetleri16 16 14 14Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler138 138 138 138Türev Finansal Varlıklar166.340 166.340 5.785 5.785Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı166.340 166.340 5.785 5.785İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.292.339 524.002 3.816.341 2.450.318 745.091 3.195.409KredilerI-5 2.773.627 524.002 3.297.629 1.945.596 745.091 2.690.687İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 814.634 814.634 859.980 859.980Devlet Borçlanma Senetleri814.634 814.634 859.980 859.980Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-295.922 -295.922 -355.258 -355.258SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 54.872 54.872 103.104 103.104Satış Amaçlı54.872 54.872 103.104 103.104ORTAKLIK YATIRIMLARI7.659 7.659 7.659 7.659İştirakler (Net)I-7 7.659 7.659 7.659 7.659Konsolide Edilmeyenler7.659 7.659 7.659 7.659Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 62.442 62.442 29.578 29.578MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 12.639 12.639 13.539 13.539Diğer12.639 12.639 13.539 13.539YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0CARİ VERGİ VARLIĞI21 21 557 557ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 28.027 28.027 28.027 28.027DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 127.929 78.081 206.010 60.705 98.129 158.834VARLIKLAR TOPLAMI3.929.546 3.272.846 7.202.392 2.845.311 2.232.724 5.078.035YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 2.201.012 3.513.447 5.714.459 1.355.711 2.098.129 3.453.840ALINAN KREDİLERII-3 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR347.782 347.782 710.913 710.913İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 84.747 84.747 2.779 2.779Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı84.747 84.747 2.779 2.779FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-6 50.751 1 50.752 17.219 17.219KARŞILIKLARII-8 126.367 5.220 131.587 157.874 4.234 162.108Çalışan Hakları Karşılığı27.896 27.896 20.764 20.764Diğer Karşılıklar98.471 5.220 103.691 137.110 4.234 141.344CARİ VERGİ BORCUII-9 11.711 11.711 9.353 9.353ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER143.684 76.862 220.546 130.457 53.502 183.959ÖZKAYNAKLARII-10 640.808 640.808 537.864 537.864Ödenmiş Sermaye1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Sermaye Yedekleri25.430 25.430 25.430 25.430Diğer Sermaye Yedekleri25.430 25.430 25.430 25.430Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.149 -2.149 -365 -365Kar Yedekleri-487.201 -487.201 -547.471 -547.471Yasal Yedekler9.349 9.349 6.336 6.336Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler-468.643 -468.643 -525.900 -525.900Diğer Kar Yedekleri-27.907 -27.907 -27.907 -27.907Kar veya Zarar104.728 104.728 60.270 60.270Geçmiş Yıllar Kar veya ZararıDönem Net Kâr veya Zararı104.728 104.728 60.270 60.270YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.606.862 3.595.530 7.202.392 2.922.170 2.155.865 5.078.035Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİVI-1 328.613 172.297 174.534 94.233Kredilerden Alınan Faizler241.290 142.362 130.280 75.371Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.708 3.928 397 2.393Bankalardan Alınan Faizler1.499 4.687 1.063 1.791Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler570 3.966 541 49Menkul Değerlerden Alınan Faizler81.936 16.334 41.905 14.469Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlarİtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler81.935 16.334 41.905 14.469Diğer Faiz Gelirleri610 1.020 348 160FAİZ GİDERLERİ (-)VI-2 -229.791 -119.873 -117.798 -67.925Mevduata Verilen Faizler-172.026 -104.080 -95.308 -54.984Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-4 -2 .753 -16.540 -8.385Kiralama Faiz Giderleri-3.627 -2.682 -2.355 -1.277Diğer Faiz Giderleri-17.604 -3.356 -3.594 -3.279NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ98.822 52.424 56.736 26.308NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ8.620 10.202 4.492 5.200Alınan Ücret ve Komisyonlar10.689 11.420 5.559 5.856Gayri Nakdi Kredilerden9.580 10.499 5.030 5.341DiğerVI-12 1.109 921 529 515Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.069 -1.218 -1.067 -656Gayri Nakdi Kredilere-224 -185 -116 -107DiğerVI-12 -1.845 -1.033 -951 -549TEMETTÜ GELİRLERİVI-3 57 28 57 28TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)VI-4 27.346 265 19.814 435Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-10.148 -10.148Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)29.028 133 37.431 -720Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.466 132 -7.469 1.155DİĞER FAALİYET GELİRLERİVI-5 17.801 40.442 4.931 18.124FAALİYET BRÜT KÂRI152.646 103.361 86.030 50.095BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )VI-6 92.355 85.524 49.428 21.532DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-70.032 -57.895 -42.407 -32.716DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)VI-7 -70.241 -59.835 -40.546 -28.746NET FAALİYET KARI (ZARARI)104.728 71.155 52.505 10.165BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)VI-8 104.728 71.155 52.505 10.165SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)VI-8 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)VI-9 104.728 71.155 52.505 10.165DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)VI-9 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIVI-9 104.728 71.155 52.505 10.165Grubun Karı (Zararı)0 0Azınlık Payları Karı (Zararı)104.728 71.155 52.505 10.165Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055120BIST