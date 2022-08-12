***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 17:56
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991
Yeni Bakiye
1.000.000 -446.069 225 2.807 5.332 -101.384 20.080 480.991 480.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.155 71.155 71.155
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
320 320 320
Kar Dağıtımı
-82.308 1.004 101.384 -20.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-82.308 1.004 101.384 -20.080
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -528.377 545 2.807 6.336 0 71.155 552.466 552.466
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864
Yeni Bakiye
1.000.000 -528.377 -3.172 2.807 6.336 60.270 537.864 537.864
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.728 104.728 104.728
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.784 -1.784 -1.784
Kar Dağıtımı
57.257 3.013 -60.270 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.257 3.013 -60.270 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -471.120 -4.956 2.807 9.349 60.270 104.728 640.808 640.808
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.419.074 5.440.010 10.859.084 456.537 1.421.704 1.878.241
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 876.508 766.530 1.643.038 344.164 1.311.552 1.655.716
Teminat Mektupları
317.508 200.347 517.855 297.964 191.132 489.096
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.593 533 4.126 3.593 432 4.025
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.136 10.123 14.259 3.472 9.568 13.040
Diğer Teminat Mektupları
309.779 189.691 499.470 290.899 181.132 472.031
Banka Kredileri
0 0 0 3.344 3.344
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 3.344 3.344
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 105.040 105.040 218.043 218.043
Belgeli Akreditifler
0 105.040 105.040 218.043 218.043
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
559.000 461.143 1.020.143 46.200 899.033 945.233
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
461.143 461.143 899.033 899.033
Diğer Cirolar
559.000 559.000 46.200 46.200
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
III-1 24.382 26.677 51.059 30.351 33.949 64.300
Cayılamaz Taahhütler
24.382 26.677 51.059 30.351 33.949 64.300
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.648 21.114 29.762 14.619 33.949 48.568
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
492 492 489 489
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
15.242 15.242 15.243 15.243
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.563 5.563
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 4.518.184 4.646.803 9.164.987 82.022 76.203 158.225
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.518.184 4.646.803 9.164.987 82.022 76.203 158.225
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.136.647 2.164.850 4.301.497 82.022 76.203 158.225
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.136.647 2.136.647 82.022 82.022
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.164.850 2.164.850 76.203 76.203
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.381.537 2.481.953 4.863.490
Swap Para Alım İşlemleri
0 2.481.953 2.481.953
Swap Para Satım İşlemleri
2.381.537 0 2.381.537
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
10.573.672 4.710.797 15.284.469 9.770.847 4.285.782 14.056.629
EMANET KIYMETLER
1.024.799 99.533 1.124.332 565.331 94.472 659.803
Emanete Alınan Menkul Değerler
61.655 1.499 63.154 74.071 1.216 75.287
Tahsile Alınan Çekler
962.930 95.255 1.058.185 491.133 93.121 584.254
Tahsile Alınan Ticari Senetler
214 2.779 2.993 127 135 262
REHİNLİ KIYMETLER
9.548.873 4.611.264 14.160.137 9.205.516 4.191.310 13.396.826
Teminat Senetleri
1.430 1.430 1.622 1.622
Emtia
1.646 1.646 1.646 1.646
Gayrimenkul
1.267.101 33.924 1.301.025 1.169.025 45.158 1.214.183
Diğer Rehinli Kıymetler
8.278.696 4.577.340 12.856.036 8.033.223 4.146.152 12.179.375
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.992.746 10.150.807 26.143.553 10.227.384 5.707.486 15.934.870
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-214.010 2.924
Alınan Faizler
144.536 180.055
Ödenen Faizler
-203.546 -113.532
Alınan Temettüler
57 28
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.282 10.682
Elde Edilen Diğer Kazançlar
27.407 11.966
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
60.065 52.932
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-77.127 -49.299
Ödenen Vergiler
-1.155 -860
Diğer
-175.529 -89.048
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
799.632 27.771
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-554.151 2.479
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-369.176 -132.311
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
159.219 93.548
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-363.132 180.834
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.812.673 -190.260
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-250
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
114.199 73.731
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
585.622 30.695
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
44.256 -295.904
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
2.390 -1.363
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-291.152
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
45.346
Diğer
-3.480 -3.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.627 -7.220
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.627 -7.220
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
134.043 41.026
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
760.294 -231.403
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.062.375 665.439
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.822.669 434.036
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.728 71.155
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.784 320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.784 320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.784 320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.944 71.475
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
343.618 2.670.763 3.014.381 151.824 1.389.504 1.541.328
Nakit ve Nakit Benzerleri
177.140 2.670.747 2.847.887 145.901 1.389.490 1.535.391
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 176.515 1.118.066 1.294.581 145.842 575.955 721.797
Bankalar
I-3 864 1.292.527 1.293.391 169 813.535 813.704
Para Piyasalarından Alacaklar
0 260.154 260.154
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-239 0 -239 -110 -110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 16 154 138 14 152
Devlet Borçlanma Senetleri
16 16 14 14
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 138 138 138
Türev Finansal Varlıklar
166.340 166.340 5.785 5.785
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
166.340 166.340 5.785 5.785
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.292.339 524.002 3.816.341 2.450.318 745.091 3.195.409
Krediler
I-5 2.773.627 524.002 3.297.629 1.945.596 745.091 2.690.687
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 814.634 814.634 859.980 859.980
Devlet Borçlanma Senetleri
814.634 814.634 859.980 859.980
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-295.922 -295.922 -355.258 -355.258
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 54.872 54.872 103.104 103.104
Satış Amaçlı
54.872 54.872 103.104 103.104
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.659 7.659 7.659 7.659
İştirakler (Net)
I-7 7.659 7.659 7.659 7.659
Konsolide Edilmeyenler
7.659 7.659 7.659 7.659
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 62.442 62.442 29.578 29.578
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 12.639 12.639 13.539 13.539
Diğer
12.639 12.639 13.539 13.539
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
21 21 557 557
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 28.027 28.027 28.027 28.027
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 127.929 78.081 206.010 60.705 98.129 158.834
VARLIKLAR TOPLAMI
3.929.546 3.272.846 7.202.392 2.845.311 2.232.724 5.078.035
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 2.201.012 3.513.447 5.714.459 1.355.711 2.098.129 3.453.840
ALINAN KREDİLER
II-3 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
347.782 347.782 710.913 710.913
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 84.747 84.747 2.779 2.779
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
84.747 84.747 2.779 2.779
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-6 50.751 1 50.752 17.219 17.219
KARŞILIKLAR
II-8 126.367 5.220 131.587 157.874 4.234 162.108
Çalışan Hakları Karşılığı
27.896 27.896 20.764 20.764
Diğer Karşılıklar
98.471 5.220 103.691 137.110 4.234 141.344
CARİ VERGİ BORCU
II-9 11.711 11.711 9.353 9.353
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
143.684 76.862 220.546 130.457 53.502 183.959
ÖZKAYNAKLAR
II-10 640.808 640.808 537.864 537.864
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sermaye Yedekleri
25.430 25.430 25.430 25.430
Diğer Sermaye Yedekleri
25.430 25.430 25.430 25.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.149 -2.149 -365 -365
Kar Yedekleri
-487.201 -487.201 -547.471 -547.471
Yasal Yedekler
9.349 9.349 6.336 6.336
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
-468.643 -468.643 -525.900 -525.900
Diğer Kar Yedekleri
-27.907 -27.907 -27.907 -27.907
Kar veya Zarar
104.728 104.728 60.270 60.270
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
104.728 104.728 60.270 60.270
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.606.862 3.595.530 7.202.392 2.922.170 2.155.865 5.078.035
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
VI-1 328.613 172.297 174.534 94.233
Kredilerden Alınan Faizler
241.290 142.362 130.280 75.371
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.708 3.928 397 2.393
Bankalardan Alınan Faizler
1.499 4.687 1.063 1.791
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
570 3.966 541 49
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
81.936 16.334 41.905 14.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
81.935 16.334 41.905 14.469
Diğer Faiz Gelirleri
610 1.020 348 160
FAİZ GİDERLERİ (-)
VI-2 -229.791 -119.873 -117.798 -67.925
Mevduata Verilen Faizler
-172.026 -104.080 -95.308 -54.984
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4 -2 .753 -16.540 -8.385
Kiralama Faiz Giderleri
-3.627 -2.682 -2.355 -1.277
Diğer Faiz Giderleri
-17.604 -3.356 -3.594 -3.279
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
98.822 52.424 56.736 26.308
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.620 10.202 4.492 5.200
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.689 11.420 5.559 5.856
Gayri Nakdi Kredilerden
9.580 10.499 5.030 5.341
Diğer
VI-12 1.109 921 529 515
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.069 -1.218 -1.067 -656
Gayri Nakdi Kredilere
-224 -185 -116 -107
Diğer
VI-12 -1.845 -1.033 -951 -549
TEMETTÜ GELİRLERİ
VI-3 57 28 57 28
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
VI-4 27.346 265 19.814 435
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-10.148 -10.148
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
29.028 133 37.431 -720
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.466 132 -7.469 1.155
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VI-5 17.801 40.442 4.931 18.124
FAALİYET BRÜT KÂRI
152.646 103.361 86.030 50.095
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
VI-6 92.355 85.524 49.428 21.532
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-70.032 -57.895 -42.407 -32.716
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
VI-7 -70.241 -59.835 -40.546 -28.746
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
104.728 71.155 52.505 10.165
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
VI-8 104.728 71.155 52.505 10.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
VI-8 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
VI-9 104.728 71.155 52.505 10.165
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
VI-9 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
VI-9 104.728 71.155 52.505 10.165
Grubun Karı (Zararı)
0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
104.728 71.155 52.505 10.165
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055120
BIST