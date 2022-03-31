***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.03.2022 16:20
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
2021 4. 3 Aylık Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014531
BIST
16:402.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,18
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:4014,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6845
En Düşük
14,5922
16:4016,3117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0424
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:40915,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,51
|Açılış
|: 915,51
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,01
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:38
|AYCES
|72,05
|4.599.178
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.069.671
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.702.591
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.813.981
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.560.937
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,19
|141.005.534
|% -8,02
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,29
|311.591.845
|% -5,46
|
|KAPLM
|56,75
|9.791.290
|% -4,86
|
|THYAO
|32,54
|3.728.998.981
|% 1,12
|
|GARAN
|12,26
|2.432.539.061
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,24
|1.902.846.874
|% 1,94
|
|SISE
|15,25
|1.120.766.626
|% 0,79
|
|TUPRS
|213,60
|1.006.752.466
|% 3,49
|
|ODAS
|1,74
|395.152.148
|% 3,57
|
|GARAN
|12,26
|2.432.539.061
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,09
|748.126.566
|% -0,73
|
|KARSN
|5,57
|985.275.107
|% 4,90
|
|KRDMD
|15,24
|1.902.846.874
|% 1,94
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6726
|14,6845
|% 0,21
|
|Euro
|16,2966
|16,3117
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,2169
|19,3132
|% 0,09
|
|Frank
|15,8143
|15,9095
|% 0,00
|
|Riyal
|3,8763
|3,8958
|% -0,50
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|8,51
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|31,47
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|15,23
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,53
|