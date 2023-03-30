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***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.03.2023 16:59
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Açıklamalar

                                                                                                 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
 
 
Turkland Bank A.Ş. Genel Kurulu'na
 
1-      Görüş
 
Turkland Bank A.Ş.'nin ("Banka") 01/01/2022–31/12/2022 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.
 
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide olmayan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Banka'nın durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide olmayan finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
 
2-       Görüşün Dayanağı
 
Yaptığımız bağımsız denetim, 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Banka'dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
 
3-      Tam Set Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
 
Banka'nın 01/01/2022–31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide olmayan finansal tabloları hakkında 16 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
 
4-      Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
 
Banka yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
 
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu bankanın o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, bankanın gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
 
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
-          Faaliyet yılının sona ermesinden sonra bankada meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
-          Bankanın araştırma ve geliştirme çalışmaları,
-          Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar,
 
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
 
5-      Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
 
Amacımız, TTK hükümleri ve Yönetmelik çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide olmayan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Banka'nın denetlenen konsolide olmayan finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
 
Yaptığımız bağımsız denetim, 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide olmayan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide olmayan finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
 
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Erol'dur.
 
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
 
Mehmet Erol, SMMM
Sorumlu Denetçi
 
İstanbul, 30 Mart 2023




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129795


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