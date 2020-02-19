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***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.02.2020 11:54
GÜNCEL HABERLER



***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Bankamızın Avcılar  Şubesi'nin Adres bilgisi, bankamızın 10.01.2020 tarih ve 597 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın 06.02.2020 tarih ve 10010 sayılı Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmasıyla aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
TURKLANDBANK A.Ş.
 Eski Adres Bilgisi
Cihangir Mahallesi E-5 Yanyol Cad. N249 A Avcılar/İstanbul
 Yeni Adres Bilgisi
Üniversite Mahallesi E-5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. N54 B Avcılar/İstanbul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820054


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RALYH 8,76 876 % 14,96  
TSPOR 7,17 400.304.773 % 10,48  
YBTAS 4.499,10 354.932 % 10,00  
ORMA 4,95 77.837 % 9,76  
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Sterlin 7,8574 7,8968 % -0,08  
Frank 6,1452 6,1822 % -0,05  
Riyal 1,6136 1,6217 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.611 7,70  
Altın Gr. 314 314 1,37  
Cumhuriyet 2.077 2.109 18,00  
Tam 2.071 2.123 22,05  
Yarım 1.001 1.027 10,67  
Çeyrek 502 513 5,33  
Gümüş.Ons 18,35 18,40 0,15  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,03  
B. Petrol 58,45 58,45 0,70  
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