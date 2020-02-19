***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 11:54
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Avcılar Şubesi'nin Adres bilgisi, bankamızın 10.01.2020 tarih ve 597 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın 06.02.2020 tarih ve 10010 sayılı Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmasıyla aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
TURKLANDBANK A.Ş.
Eski Adres Bilgisi
Cihangir Mahallesi E-5 Yanyol Cad. N249 A Avcılar/İstanbul
Yeni Adres Bilgisi
Üniversite Mahallesi E-5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. N54 B Avcılar/İstanbul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820054
BIST
14:09119.510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -63,72
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
14:096,0799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0811
En Düşük
6,0483
14:096,5641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
14:09314,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,71
|Açılış
|: 314,43
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,72
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,47
|594.376.757
|% 18,03
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|TSPOR
|7,17
|400.304.773
|% 10,48
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|ORMA
|4,95
|77.837
|% 9,76
|
|VERTU
|6,60
|23.444.692
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|TKURU
|6,39
|37.980
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|DOKTA
|44,50
|5.044.103
|% -7,29
|
|GSRAY
|3,73
|1.153.649.945
|% 5,37
|
|THYAO
|14,93
|685.165.662
|% -0,67
|
|ASELS
|29,14
|621.488.484
|% -0,14
|
|BJKAS
|3,47
|594.376.757
|% 18,03
|
|TSPOR
|7,17
|400.304.773
|% 10,48
|
|GSRAY
|3,73
|1.153.649.945
|% 5,37
|
|CEMAS
|1,31
|257.305.262
|% 1,55
|
|BJKAS
|3,47
|594.376.757
|% 18,03
|
|ODAS
|2,29
|334.102.303
|% 0,44
|
|MNDRS
|1,93
|240.597.423
|% -3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8574
|7,8968
|% -0,08
|
|Frank
|6,1452
|6,1822
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6136
|1,6217
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|7,70
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,37
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|18,00
|
|Tam
|2.071
|2.123
|22,05
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|10,67
|
|Çeyrek
|502
|513
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,45
|58,45
|0,70
|
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