***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Avcılar Şubesi'nin Adres bilgisi, bankamızın 10.01.2020 tarih ve 597 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın 06.02.2020 tarih ve 10010 sayılı Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmasıyla aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.Bilgilerinize sunarız.TURKLANDBANK A.Ş.Eski Adres BilgisiCihangir Mahallesi E-5 Yanyol Cad. N249 A Avcılar/İstanbulYeni Adres BilgisiÜniversite Mahallesi E-5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. N54 B Avcılar/İstanbulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820054BIST