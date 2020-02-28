***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 15:21
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamizin Ödenmis Sermaye tutari, 17.02.2020 tarih ve 5165 No'lu Genel Kurul Karari'nin 25.02.2020 tarih ve 10023 sayili Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayinlanmasiyla asagidaki sekilde güncellenmistir. Bilgilerinize sunariz. TURKLAND BANK A.S. Eski Sermaye Tutari : 650.000.000 TL (AltiyüzellimilyonTürkLirasi) Yeni Sermaye Tutari : 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirasi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822773
BIST
15:23106.545
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -3.873,69
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:236,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:236,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:23324,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,64
|Açılış
|: 324,58
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,98
|14.285.546
|% 16,63
|
|OYAYO
|3,85
|28.774.109
|% 13,91
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|7.812.600
|% 7,75
|
|BUCIM
|3,43
|1.333.618
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|43.044.513
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,86
|1.241.893.006
|% -2,39
|
|ASELS
|27,92
|865.141.552
|% -0,21
|
|GARAN
|9,64
|404.367.785
|% -5,40
|
|ODAS
|1,98
|221.293.633
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,34
|220.954.246
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|167.329.103
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|143.131.845
|% -4,65
|
|ODAS
|1,98
|221.293.633
|% -2,94
|
|THYAO
|11,86
|1.241.893.006
|% -2,39
|
|YKBNK
|2,34
|220.954.246
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9913
|8,0314
|% 0,26
|
|Frank
|6,4199
|6,4585
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6548
|1,6631
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-12,08
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.160
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,67
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,58
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,62
|50,62
|-1,11
|