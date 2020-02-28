***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamizin Ödenmis Sermaye tutari, 17.02.2020 tarih ve 5165 No'lu Genel Kurul Karari'nin 25.02.2020 tarih ve 10023 sayili Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayinlanmasiyla asagidaki sekilde güncellenmistir. Bilgilerinize sunariz. TURKLAND BANK A.S. Eski Sermaye Tutari : 650.000.000 TL (AltiyüzellimilyonTürkLirasi) Yeni Sermaye Tutari : 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirasi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822773BIST