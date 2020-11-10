***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10112020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın (Turklandbank A.Ş.) Kadıköy Şubesi, 01.10.2020 tarih 616 No'lu Yönetim Kurulu Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 06.11.2020 tarih ve 10197 sayı 586 no'lu sayfasında Kartal E-5 Şubesi, 01.10.2020 tarih 616 Yönetim Kurulu Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 02.11.2020 tarih ve 10193 sayı 339/340 no'lu sayfasında yayınlanarak tescil edilmesiyle kurumumuzun Caddebostan Şubesi'ne devredilmek suretiyle faaliyeti sonlandırılmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887743BIST