***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10112020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın (Turklandbank A.Ş.) Atatürk Havalimanı (AHL) Serbest Bölge Şubesi, 01.10.2020 tarih 616 No'lu Yönetim Kurulu Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 16.11.2020 tarih ve 10203 sayı 414 no'lu sayfasında yayınlanarak tescil edilmesiyle kurumumuzun Merkez Şubesi'ne devredilmek suretiyle faaliyeti sonlandırılmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892642BIST