***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 15:45
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10112020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın (Turklandbank A.Ş.) Atatürk Havalimanı (AHL) Serbest Bölge Şubesi, 01.10.2020 tarih 616 No'lu Yönetim Kurulu Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 16.11.2020 tarih ve 10203 sayı 414 no'lu sayfasında yayınlanarak tescil edilmesiyle kurumumuzun Merkez Şubesi'ne devredilmek suretiyle faaliyeti sonlandırılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892642
BIST
15:511.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,48
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:517,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:519,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0965
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5486
En Düşük
9,4454
15:51464,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,56
|Açılış
|: 464,72
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:51
|EUKYO
|4,07
|3.330.259
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.384.090
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.376.149
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.118.154
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.299.090
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,78
|713.326.192
|% -6,67
|
|ITTFH
|2,63
|418.197.487
|% -5,73
|
|GARAN
|9,58
|3.390.571.098
|% 3,23
|
|SISE
|7,28
|2.793.507.874
|% 3,56
|
|ODAS
|3,96
|1.786.032.939
|% 7,03
|
|KRDMD
|5,25
|1.346.398.545
|% 3,14
|
|PETKM
|4,76
|1.210.201.942
|% 0,42
|
|ODAS
|3,96
|1.786.032.939
|% 7,03
|
|SISE
|7,28
|2.793.507.874
|% 3,56
|
|GARAN
|9,58
|3.390.571.098
|% 3,23
|
|KRDMD
|5,25
|1.346.398.545
|% 3,14
|
|PETKM
|4,76
|1.210.201.942
|% 0,42
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8598
|7,8631
|% 0,49
|
|Euro
|9,5396
|9,5486
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,4294
|10,4817
|% -0,14
|
|Frank
|8,8302
|8,8834
|% 0,86
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,66
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,27
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-11,48
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-5,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,04
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|
Seans Raporu
15:51
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16:02XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 22, 846.00 milyon TL de
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16:02LINK
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.50 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 390 adet işlem
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16:01DNISI
Yüzde 5.71 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 344 adet işlem
-
15:59NUGYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 974 adet işlem
-
15:58SARKY
Yüzde 8.14 oranında artışla 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 120, 935 adet işlem