***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2020 11:49
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MICHEL ANTOINE ACCAD Yönetim Kurulu Başkanı
SERVET TAZE Yönetim Kurulu Üyesi 0
SALIM CHAHINE Yönetim Kurulu Üyesi 0
MEHMET ŞAKIR GÜVENDI Yönetim Kurulu Üyesi 0
HAİTHAM HELMİ MOHAMMAD FOUDEH Yönetim Kurulu Üyesi 0
TANIA MASSOUD MOUSSALLEM Yönetim Kurulu Üyesi 0
NADYA NABIL TAWFIK TALHOUNI Yönetim Kurulu Üyesi 0
MOHAMED ASEM AHMED ABDELKHALEK Yönetim Kurulu Üyesi 0
MOHAMMAD ABDEL-FATTAH HAMAD ALGHANAMAH Yönetim Kurulu Üyesi 0
SAAD EDDINE EL ZEIN Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824500
BIST
17:08112.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 1.681,14
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:086,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:086,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0603
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8298
En Düşük
6,7574
17:08324,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 4,50
|Açılış
|: 324,50
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,82
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.108
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.054.351
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.194.092
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,22
|170.224.177
|% 11,05
|
|BURVA
|16,00
|281.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,08
|55.867.229
|% -7,51
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.533.900
|% -5,31
|
|ASELS
|30,58
|789.523.333
|% 2,69
|
|THYAO
|11,86
|788.969.797
|% 0,94
|
|GARAN
|10,43
|536.628.519
|% 0,68
|
|ODAS
|2,16
|308.258.301
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,59
|306.471.458
|% 1,17
|
|ODAS
|2,16
|308.258.301
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,59
|306.471.458
|% 1,17
|
|KARSN
|1,95
|222.605.299
|% 1,04
|
|THYAO
|11,86
|788.969.797
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,36
|82.880.068
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8486
|7,8880
|% 0,67
|
|Frank
|6,3769
|6,4154
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|17,17
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.175
|12,00
|
|Tam
|2.135
|2.188
|14,16
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|6,86
|
|Çeyrek
|518
|529
|3,42
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,75
|50,75
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:25XU100
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17:23GSRAY
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17:22GARFA
Yüzde 5.59 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 246, 002 adet işlem
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17:21SAYAS
Yüzde 6.52 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 723, 194 adet işlem