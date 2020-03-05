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***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.03.2020 11:49
GÜNCEL HABERLER



***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MICHEL ANTOINE ACCAD Yönetim Kurulu Başkanı
SERVET TAZE Yönetim Kurulu Üyesi 0
SALIM CHAHINE Yönetim Kurulu Üyesi 0
MEHMET ŞAKIR GÜVENDI Yönetim Kurulu Üyesi 0
HAİTHAM HELMİ MOHAMMAD FOUDEH Yönetim Kurulu Üyesi 0
TANIA MASSOUD MOUSSALLEM Yönetim Kurulu Üyesi 0
NADYA NABIL TAWFIK TALHOUNI Yönetim Kurulu Üyesi 0
MOHAMED ASEM AHMED ABDELKHALEK Yönetim Kurulu Üyesi 0
MOHAMMAD ABDEL-FATTAH HAMAD ALGHANAMAH Yönetim Kurulu Üyesi 0
SAAD EDDINE EL ZEIN Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824500


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 3.182.108 % 14,97  
BRKSN 3,08 6.054.351 % 14,93  
BURCE 7,63 11.194.092 % 14,91  
AKSEN 4,22 170.224.177 % 11,05  
BURVA 16,00 281.530 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8486 7,8880 % 0,67  
Frank 6,3769 6,4154 % 0,79  
Riyal 1,6189 1,6270 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.656 17,17  
Altın Gr. 324 324 3,66  
Cumhuriyet 2.143 2.175 12,00  
Tam 2.135 2.188 14,16  
Yarım 1.032 1.059 6,86  
Çeyrek 518 529 3,42  
Gümüş.Ons 17,26 17,29 0,03  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,01  
B. Petrol 50,75 50,75 -0,38  
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