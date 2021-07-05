***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2021 19:03
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
AVCILAR ŞUBE ŞUBE ÜNİVERSİTE MAH. E-5 YAN YOL NO:54 B-3 AVCILAR/İSTANBUL Cengizhan Cengiz 212-695 59 00 212-695 52 85 01.03.2010
CADDEBOSTAN ŞUBE ŞUBE BAĞDAT CAD. PAMİR APT. NO:251-2/4 GÖZTEPE - KADIKÖY /İSTANBUL Bilgen Koçu Özinanç 216-386 81 81 216-386 81 61 31.03.2008
ETİLER ŞUBE ŞUBE ETİLER MAH. NİSPETİYE CAD. NO: 85 34342 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Zekihan Badraslıoğlu 212-257 40 31 212-263 52 29 06.11.1998
İSTANBUL AVRUPA ŞUBE ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Uğur Sönmez 212-656 55 15 212-657 11 57 03.11.2003
ŞİŞLİ ŞUBE ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Burak Can Kurt 212-282 44 00 212-282 40 20 31.03.2008
ADANA ŞUBE ŞUBE KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD.MEHMET SÜMER APT. NO: 81 / A SEYHAN/ADANA Vahit Yılmazkaya 322-459 35 00 322-459 89 59 25.02.2008
BAKANLIKLAR ŞUBE ŞUBE KAVAKLIDERE MAH. ATATÜRK BULVARI NO 185 ÇANKAYA 06680 ÇANKAYA/ANKARA İnci Niğdelioğlu 312-419 67 14 312-419 67 10 26.08.1999
ANTALYA ŞUBE ŞUBE SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. NO:12 /BMURATPAŞA/ANTALYA Tuğçe Fışkın Genç 242-243 51 50 242-244 79 68 15.12.1998
BURSA ŞUBE ŞUBE İHSANİYE MAH İZMİR YOLU CAD. ATALAY 7. SİTESİ B BLOK NO:114/A NİLÜFER/BURSA Agah Yalçınöz 224-222 57 57 224-221 55 90 08.10.2007
DENİZLİ ŞUBE ŞUBE SARAYLAR MAH. 2. TİCARİ YOL NO:31 / A MERKEZEFENDİ/DENİZLİ Metin Terzi 258-261 33 60 258-263 86 60 01.07.2008
GAZİANTEP ŞUBE ŞUBE İNCİLİPINAR MAH. PROF MUAMMER AKSOY BULVARI NO:18/C ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP Mustafa Kemal Çelebi 342-232 29 00 342-232 82 40 12.05.2008
İZMİR ŞUBE ŞUBE AKDENİZ MAH. CUMHURİYET BULVARI ERBOY İŞHANI NO:82/A PASAPORT KONAK/İZMİR Ahmet Alpay Çırakman 232-489 11 33 232-489 94 21 08.10.2007
KONYA ŞUBE ŞUBE MUSALLABAĞLARI MAH. NALÇACI CAD. NO:88/A SELÇUKLU/KONYA Süleyman Kesen 332-233 63 30 332-233 68 77 31.03.2005
MERKEZ ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Serdar Akyıldız 212 368 35 60 212 368 35 88
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.000.000.000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MICHEL ANTOINE ACCAD Yönetim Kurulu Başkanı
SERVET TAZE Yönetim Kurulu Üyesi 0
MUSTAFA SELÇUK TAMER Yönetim Kurulu Üyesi 0
HAİTHAM HELMİ MOHAMMAD FOUDEH Yönetim Kurulu Üyesi 0
TANIA MASSOUD MOUSSALLEM Yönetim Kurulu Üyesi 0
NADYA NABIL TAWFIK TALHOUNI Yönetim Kurulu Üyesi 0
MOHAMMAD ABDEL-FATTAH HAMAD ALGHANAMAH Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0
SAAD EDDINE EL ZEIN Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
UMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
BENAN BAŞAK Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
ALİ HAS Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
HAKKI EFE İÇLİ Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı
ENGİN ARVAS Müdür
OLCAY ALTINCAN Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946465
BIST