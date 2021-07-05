***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAVCILAR ŞUBE ŞUBE ÜNİVERSİTE MAH. E-5 YAN YOL NO:54 B-3 AVCILAR/İSTANBUL Cengizhan Cengiz 212-695 59 00 212-695 52 85 01.03.2010CADDEBOSTAN ŞUBE ŞUBE BAĞDAT CAD. PAMİR APT. NO:251-2/4 GÖZTEPE - KADIKÖY /İSTANBUL Bilgen Koçu Özinanç 216-386 81 81 216-386 81 61 31.03.2008ETİLER ŞUBE ŞUBE ETİLER MAH. NİSPETİYE CAD. NO: 85 34342 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Zekihan Badraslıoğlu 212-257 40 31 212-263 52 29 06.11.1998İSTANBUL AVRUPA ŞUBE ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Uğur Sönmez 212-656 55 15 212-657 11 57 03.11.2003ŞİŞLİ ŞUBE ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Burak Can Kurt 212-282 44 00 212-282 40 20 31.03.2008ADANA ŞUBE ŞUBE KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD.MEHMET SÜMER APT. NO: 81 / A SEYHAN/ADANA Vahit Yılmazkaya 322-459 35 00 322-459 89 59 25.02.2008BAKANLIKLAR ŞUBE ŞUBE KAVAKLIDERE MAH. ATATÜRK BULVARI NO 185 ÇANKAYA 06680 ÇANKAYA/ANKARA İnci Niğdelioğlu 312-419 67 14 312-419 67 10 26.08.1999ANTALYA ŞUBE ŞUBE SİNAN MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. NO:12 /BMURATPAŞA/ANTALYA Tuğçe Fışkın Genç 242-243 51 50 242-244 79 68 15.12.1998BURSA ŞUBE ŞUBE İHSANİYE MAH İZMİR YOLU CAD. ATALAY 7. SİTESİ B BLOK NO:114/A NİLÜFER/BURSA Agah Yalçınöz 224-222 57 57 224-221 55 90 08.10.2007DENİZLİ ŞUBE ŞUBE SARAYLAR MAH. 2. TİCARİ YOL NO:31 / A MERKEZEFENDİ/DENİZLİ Metin Terzi 258-261 33 60 258-263 86 60 01.07.2008GAZİANTEP ŞUBE ŞUBE İNCİLİPINAR MAH. PROF MUAMMER AKSOY BULVARI NO:18/C ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP Mustafa Kemal Çelebi 342-232 29 00 342-232 82 40 12.05.2008İZMİR ŞUBE ŞUBE AKDENİZ MAH. CUMHURİYET BULVARI ERBOY İŞHANI NO:82/A PASAPORT KONAK/İZMİR Ahmet Alpay Çırakman 232-489 11 33 232-489 94 21 08.10.2007KONYA ŞUBE ŞUBE MUSALLABAĞLARI MAH. NALÇACI CAD. NO:88/A SELÇUKLU/KONYA Süleyman Kesen 332-233 63 30 332-233 68 77 31.03.2005MERKEZ ŞUBE 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok No: 7 34360 Şişli 34360 İSTANBUL Serdar Akyıldız 212 368 35 60 212 368 35 88Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.000.000.000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MICHEL ANTOINE ACCAD Yönetim Kurulu BaşkanıSERVET TAZE Yönetim Kurulu Üyesi 0MUSTAFA SELÇUK TAMER Yönetim Kurulu Üyesi 0HAİTHAM HELMİ MOHAMMAD FOUDEH Yönetim Kurulu Üyesi 0TANIA MASSOUD MOUSSALLEM Yönetim Kurulu Üyesi 0NADYA NABIL TAWFIK TALHOUNI Yönetim Kurulu Üyesi 0MOHAMMAD ABDEL-FATTAH HAMAD ALGHANAMAH Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0SAAD EDDINE EL ZEIN Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSARUHAN DOĞAN Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.UMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.BENAN BAŞAK Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.ALİ HAS Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.HAKKI EFE İÇLİ Genel Müdür Yrd. Bankacı Genel Müdür Yrd.Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSARUHAN DOĞAN Genel Müdür YardımcısıENGİN ARVAS MüdürOLCAY ALTINCAN Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946465BIST