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***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.03.2020 16:57
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***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
27/03/2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                     TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
 
 
Banka'nın Yönetim Merkezinin Adresi                        : 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Caddesi Şişli Plaza A Blok N7
  Şişli/ İstanbul
 
Banka'nın Telefon ve Faks Numaraları                      : (0 212) 368 34 34,  (0 212) 368 35 35
 
Banka'nın Internet Sayfası Adresi                                : http//www.turklandbank.com
 
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi                                : t-bank@turklandbank.com
               
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
 
·                BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
·                BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
·                İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
·                BANKANIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
·                KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
·                DİĞER AÇIKLAMALAR
·                BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
 
Bu raporda yer alan konsolide olmayan tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mohammad  Abdel-Fattah Hamad ALGHANAMAH
    Servet  TAZE
    H.  Efe İÇLİ
     

    Yönetim  Kurulu Başkan Vekili
    Genel  Müdür
        Mali  Kontrol
Mali  Kontrol Direktörü
Genel  Müdür Yardımcısı Vekili
     

 
 
 
 
 
 
 
 
      Mehmet Şakir
GÜVENDİ
    Salım CHAHINE

    Denetim Komitesi Üyesi
    Denetim Komitesi Başkanı

 
 
 
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
 
Ad-Soyad / Ünvan             : Sevgi Üstün / Yönetmen
Tel No                                   : (0 212) 368 37 24
Fax No                  : (0 212) 368 35 35
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832922


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PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9039 7,9435 % 1,57  
Frank 6,6927 6,7331 % 1,20  
Riyal 1,7114 1,7200 % 0,79  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 336 337 1,05  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,35 14,40 0,00  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,02  
B. Petrol 24,81 24,81 -1,53  
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