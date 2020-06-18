***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
18.06.2020 18:59
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/06/2020
Karar Sayısı
18/06/2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka'nın Yönetim Merkezinin Adresi : 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Caddesi Şişli Plaza A Blok N7 Şişli/ İstanbul Banka'nın Telefon ve Faks Numaraları : (0 212) 368 34 34, (0 212) 368 35 35 Banka'nın İnternet Sayfası Adresi : http//www.turklandbank.com İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : t-bank@turklandbank.com Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: ? BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ? BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI ? İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ? BANKANIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER ? KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR ? SINIRLI DENETİM RAPORU ? ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Mohammad Abdel-Fattah Hamad ALGHANAMAH Servet TAZE H. Efe İÇLİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür Mali Kontrol Mali Kontrol Direktörü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mustafa Seçuk TAMER Nadya Nabil Tawfik TALHOUNI Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad / Ünvan : Sevgi Üstün / Yönetmen Tel No : (0 212) 368 37 24 Fax No : (0 212) 368 35 35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851895
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,6984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05380,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 380,15
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4977
|8,5403
|% -0,81
|
|Frank
|7,1860
|7,2293
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,35
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.487
|0,20
|
|Tam
|2.537
|2.552
|0,30
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,10
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,59
|
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