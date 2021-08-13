***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/08/2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/08/2021Karar Sayısı13/08/2021Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORUBanka'nın Yönetim Merkezinin Adresi : 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Caddesi Şişli Plaza A Blok N7Şişli/ İstanbulBanka'nın Telefon ve Faks Numaraları : (0 212) 368 34 34, (0 212) 368 35 35Banka'nın İnternet Sayfası Adresi : http//www.turklandbank.comİrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : t-bank@turklandbank.comBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan altı aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:· BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER· BANKA'NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI· İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR· BANKA'NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER· KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR· SINIRLI DENETİM RAPORU· ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUBu raporda yer alan konsolide olmayan altı aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.Mohammad Abdel-Fattah Hamad ALGHANAMAHServet TAZEH. Efe İÇLİYönetim Kurulu Başkan VekiliGenel MüdürMali KontrolGenel Müdür YardımcısıTaniaMOUSSALLEMMustafa SelçukTAMERNadya Nabil TawfikTALHOUNIDenetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi ÜyesiDenetim Komitesi ÜyesiBu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:Ad-Soyad / Ünvan : Sevgi Üstün / YönetmenTel No : (0 212) 368 37 24Fax No : (0 212) 368 35 35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958015BIST