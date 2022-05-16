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***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

16.05.2022 17:40
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
7/03/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2022
Karar Sayısı
668
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                      
TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
 
 
Banka'nın Yönetim Merkezinin Adresi                           : 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Caddesi Şişli Plaza A Blok N7
  Şişli/ İstanbul
 
Banka'nın Telefon ve Faks Numaraları                          : (0 212) 368 34 34,  (0 212) 368 35 35
 
Banka'nın İnternet Sayfası Adresi                                   : http//www.turklandbank.com
 
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi                                  : t-bank@turklandbank.com
               
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
 
·                BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
·                BANKA'NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
·                İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
·                BANKA'NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
·                KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
·                SINIRLI DENETİM RAPORU
·                ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
 
Bu raporda yer alan konsolide olmayan üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
    Mohammad  Abdel-Fattah Hamad ALGHANAMAH
    Servet TAZE
    H. Efe İÇLİ
     

    Yönetim Kurulu  Başkan Vekili
    Genel Müdür
      Mali Kontrol
Genel Müdür  Yardımcısı
     

 
 
 
 
 
      Tania
MOUSSALLEM
      Mustafa Selçuk
TAMER
      Nadya Nabil Tawfik
TALHOUNI
     

    Denetim Komitesi Başkanı
    Denetim Komitesi Üyesi
    Denetim Komitesi Üyesi
     

 
 
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad / Ünvan              : Sevgi Üstün / Yönetmen
Tel No                                    : (0 212) 368 37 24
Fax No                                  : (0 212) 368 35 35




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030604


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Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,68 21,72 0,08  
Gümüş Gr. 11,04 11,05 0,24  
B. Petrol 114 114 0,10  
Seans Raporu 18:05
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