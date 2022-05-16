***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.05.2022 17:40
***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
7/03/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2022
Karar Sayısı
668
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Banka'nın Yönetim Merkezinin Adresi : 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Caddesi Şişli Plaza A Blok N7
Şişli/ İstanbul
Banka'nın Telefon ve Faks Numaraları : (0 212) 368 34 34, (0 212) 368 35 35
Banka'nın İnternet Sayfası Adresi : http//www.turklandbank.com
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : t-bank@turklandbank.com
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
· BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
· BANKA'NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
· İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
· BANKA'NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
· KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
· SINIRLI DENETİM RAPORU
· ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Mohammad Abdel-Fattah Hamad ALGHANAMAH
Servet TAZE
H. Efe İÇLİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür
Mali Kontrol
Genel Müdür Yardımcısı
Tania
MOUSSALLEM
Mustafa Selçuk
TAMER
Nadya Nabil Tawfik
TALHOUNI
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad / Ünvan : Sevgi Üstün / Yönetmen
Tel No : (0 212) 368 37 24
Fax No : (0 212) 368 35 35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030604
BIST