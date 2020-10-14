***TBORG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:19
***TBORG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TBORG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TBORG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881499
BIST
15:301.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:307,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:309,3404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:30486,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,93
|Açılış
|: 486,48
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:29
|TRCAS
|5,28
|127.853.313
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.023.325
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.777.735
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.471.544
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.561.035
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|4.790.857.758
|% 5,29
|
|TUPRS
|83,60
|2.178.247.971
|% 4,24
|
|ODAS
|3,70
|1.668.555.914
|% 4,23
|
|ZOREN
|3,04
|1.330.026.556
|% 8,96
|
|SISE
|6,73
|723.124.846
|% -0,15
|
|PETKM
|4,78
|4.790.857.758
|% 5,29
|
|ODAS
|3,70
|1.668.555.914
|% 4,23
|
|ZOREN
|3,04
|1.330.026.556
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,89
|591.671.689
|% -1,05
|
|TSKB
|1,17
|287.131.885
|% 2,63
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9316
|7,9348
|% 0,20
|
|Euro
|9,3318
|9,3407
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2954
|10,3470
|% 0,81
|
|Frank
|8,6590
|8,7111
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 0,31
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|13,13
|
|Altın Gr.
|485
|486
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.194
|3.273
|18,04
|
|Yarım
|1.544
|1.583
|8,73
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,45
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,06
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|-0,12
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:42AYEN
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381, 527 adet işlem
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 09 artarak (% 0.55 ) 1, 304
-
15:41XU100
Endeks 1, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 966.00 milyon TL de
-
15:41AKSEN
Yüzde 6.51 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 443, 554 adet işlem
-
15:39OSTIM
Yüzde 4.06 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 138, 603 adet işlem