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***TBORG* *HEDEF* *HDFGS* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

02.08.2022 16:52
***TBORG* *HEDEF* *HDFGS* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***TBORG******HEDEF******HDFGS******YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS, HEDEF, TBORG, YEOTK

03.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
T.TUBORG TBORG 2,4805566 2,2325009

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HEDEF GIRISIM HDFGS 14,03508 Kaydi Pay
HEDEF HOLDING HEDEF 25,00000 Kaydi Pay
YEO TEKNOLOJI ENERJI YEOTK 300,00000 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051133


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Tam 6.840 6.908 25,00  
Yarım 3.333 3.377 12,00  
Çeyrek 1.671 1.688 6,00  
Gümüş.Ons 20,22 20,25 -0,13  
Gümüş Gr. 11,68 11,69 -0,03  
B. Petrol 101 101 1,00  
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