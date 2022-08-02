***TBORG* *HEDEF* *HDFGS* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TBORG******HEDEF******HDFGS******YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HDFGS, HEDEF, TBORG, YEOTK03.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaT.TUBORG TBORG 2,4805566 2,2325009Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaHEDEF GIRISIM HDFGS 14,03508 Kaydi PayHEDEF HOLDING HEDEF 25,00000 Kaydi PayYEO TEKNOLOJI ENERJI YEOTK 300,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051133BIST