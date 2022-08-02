***TBORG* *HEDEF* *HDFGS* *YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.08.2022 16:52
***TBORG******HEDEF******HDFGS******YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS, HEDEF, TBORG, YEOTK
03.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
T.TUBORG TBORG 2,4805566 2,2325009
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HEDEF GIRISIM HDFGS 14,03508 Kaydi Pay
HEDEF HOLDING HEDEF 25,00000 Kaydi Pay
YEO TEKNOLOJI ENERJI YEOTK 300,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051133
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0667
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0311
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.025,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.025,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9407
|17,9440
|% 0,33
|
|Euro
|18,2937
|18,3333
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,8625
|21,9722
|% -0,02
|
|Frank
|18,7277
|18,8406
|% -0,22
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|3,54
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|5,85
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.840
|6.908
|25,00
|
|Yarım
|3.333
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM