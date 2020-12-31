***TBORG* *KENT* *QNBFB* *KLNMA* *CMENT* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
31.12.2020 18:11
***TBORG******KENT******QNBFB******KLNMA******CMENT******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [CMENT, KENT, KLNMA, QNBFB, QNBFL, TBORG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/09/2020 ve 18/12/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/09/2020 ve 18/12/2020 tarihli Borsamız duyuruları çerçevesinde, fiili dolaşım oranı %5'in altında olan QNB Finansbank A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. ve Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin payları 04/01/2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Tek Fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili paylar 04/01/2021 tarihinde, 31/12/2020 tarihinde oluşan kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan baz fiyat ile işlem görmeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896153
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0506
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,94
|Açılış
|: 453,07
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4303
|7,4387
|% 0,75
|
|Euro
|9,0742
|9,1033
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,1189
|10,1697
|% 0,95
|
|Frank
|8,3691
|8,4195
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% 0,60
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|6,19
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|-0,43
|
Seans Raporu
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