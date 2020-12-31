***TBORG* *KENT* *QNBFB* *KLNMA* *CMENT* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TBORG******KENT******QNBFB******KLNMA******CMENT******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CMENT, KENT, KLNMA, QNBFB, QNBFL, TBORG]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/09/2020 ve 18/12/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar17/09/2020 ve 18/12/2020 tarihli Borsamız duyuruları çerçevesinde, fiili dolaşım oranı %5'in altında olan QNB Finansbank A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. ve Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin payları 04/01/2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Tek Fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili paylar 04/01/2021 tarihinde, 31/12/2020 tarihinde oluşan kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan baz fiyat ile işlem görmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896153BIST