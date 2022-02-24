***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









Rating, gerçekleştirdiği kredi derecelendirme sürecindeTürk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'yiyüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisi içerisinde değerlendirmiş olup ŞirketimizinUzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "AAA (tr)", Görünümünü "Stabil", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "J1+ (tr)", Görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.• Tatminkâr seviyede olan borç ödeme kapasitesinin işletme faaliyetlerinden gelen istikrarlı nakit akışı ve güçlü özkaynak seviyesi ile desteklenmesi, • Düşük finansal kaldıraç oranı ve güçlü borç göstergelerinin de desteği ile 2020 mali yılında ve 2021'in ilk 9 ayında karlılık göstergelerini başarılı bir şekilde koruması, • Satış gelirlerindeki istikrarlı artışın firmanın net kar yaratma kapasitesinde sürekliliği desteklemesi, • Güçlü FAVÖK marjı ile öngörülebilir nakit akışları ve ekonomideki olumsuzluklara rağmen iyi yönetilen maliyetler sayesinde FAVÖK büyümesinde istikrarlı iyileşme görülmesi, • Sağlam nakit akışı değerlerinin desteğiyle kuvvetli finansal yönetim, • Net işletme sermayesinin ve operasyonlardan sağlanan fonların seviyesindeki istikrarlı artışla desteklenen sağlam likidite yönetimi, • Köklü ana şirket ortağının desteği ve önemli uluslararası markalarla olan iş birliği sayesinde yerel pazardaki konumunu kuvvetlendirmesi, • Uluslararası kalite standartlarına yüksek uyum göstermesi ve sürdürülebilirlik projelerini desteklemesi, • Sektörün doğası gereği, yabancı tedarikçiler tarafından dikte edilen hammadde fiyatlarına duyarlı olması, • Sektörün ulusal/uluslararası pazardaki rekabetçi piyasa yapısı, • Vergi düzenlemeleri ve artan kısıtlamalar nedeniyle Türkiye pazarındaki satışlarda olası daralmalar, • Devam eden koronavirüs salgınının tetiklediği küresel ve yerel ekonomiye ilişkin belirsizlikler. Yukarıdaki hususlar kapsamında Şirketimizin notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur:Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AAA (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating NotuBB / Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu :J3 / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu :BB / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu :J3 / (Stabil Görünüm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003955BIST