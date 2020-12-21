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***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2020 19:43



***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Borsa İstanbul tarafından 17.09.2020 tarihinde Şirketimize bildirilen "Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkındaki Duyuru" ile fiili dolaşımdaki pay oranı %5'in altında olan şirketlere, fiili dolaşımdaki pay oranlarını %5'in üzerine çıkarabilmeleri için 01.01.2021 tarihine dek süre verilmesi hususuna ilişkin olarak, ana ortağımız International Beer Breweries Ltd. tarafından tarafımıza gelen konu ile ilgili açıklama ekte sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894143


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