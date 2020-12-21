***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından 17.09.2020 tarihinde Şirketimize bildirilen "Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkındaki Duyuru" ile fiili dolaşımdaki pay oranı %5'in altında olan şirketlere, fiili dolaşımdaki pay oranlarını %5'in üzerine çıkarabilmeleri için 01.01.2021 tarihine dek süre verilmesi hususuna ilişkin olarak, ana ortağımız International Beer Breweries Ltd. tarafından tarafımıza gelen konu ile ilgili açıklama ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894143BIST