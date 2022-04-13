***TBP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.04.2022 14:15
***TBP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TBP]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 16/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI TBPİş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fonİş Portföy Privia Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020015
BIST
15:552.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,67
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:5514,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 14,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:5515,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0224
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:55928,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,27
|Açılış
|: 928,38
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.776.679
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.775.550
|% 9,81
|
|AVGYO
|3,54
|27.527.569
|% 8,59
|
|ZOREN
|2,19
|596.129.183
|% 8,42
|
|ASUZU
|81,00
|23.645.304
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.267.214
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|ISFIN
|4,16
|308.725.463
|% -8,57
|
|PINSU
|3,75
|53.792.794
|% -8,54
|
|THYAO
|36,96
|2.498.813.054
|% -0,75
|
|GARAN
|13,62
|2.445.799.520
|% -0,80
|
|SISE
|17,44
|2.259.555.375
|% 0,98
|
|KRDMD
|16,15
|2.143.698.182
|% 0,50
|
|EREGL
|34,98
|2.141.561.752
|% 1,63
|
|YKBNK
|5,02
|2.069.839.653
|% -0,82
|
|ODAS
|2,33
|719.063.144
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,71
|840.585.485
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|596.129.183
|% 8,42
|
|GARAN
|13,62
|2.445.799.520
|% -0,80
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5931
|14,6012
|% 0,02
|
|Euro
|15,8201
|15,8385
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9264
|19,0213
|% 0,13
|
|Frank
|15,5513
|15,6450
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8811
|3,9006
|% 0,11
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|9,03
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.144
|6.237
|8,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|10,94
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,29
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,92
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08ENKAI
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 15.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 895, 498 adet işlem
-
16:07MRGYO
Yüzde 4.04 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 579, 860 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 67 artarak (% 0.12 ) 2, 220
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, CRDFA, OYLUM
-
16:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, ASUZU, ISGYO