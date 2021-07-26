***TBV* *IBK* *ISP* *TBP* *IYR*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.07.2021 18:40
***TBV******IBK******ISP******TBP******IYR*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TBV, TBP, IYR, IBK]
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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19/04/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğuş Holding A.Ş. ‘nin TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasının gerçekleştiği hakkında bildirimi 26.07.2021 tarihinde 951736 numara ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. İlgili tutarlar fon hesaplarına aktarılmıştır.
Bu kapsamda, Doğuş Holding A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSDOGH72112 ISIN kodlu ve 26.07.2021 vadeli borçlanma aracına ilişkin kurucusu olduğumuz aşağıda listesi bulunan fonlarda 07.12.2018 tarihli TSPB duyurusu ile "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge" Madde 4-(3)-ç'ye göre 19.04.2019 tarihinde %50 oranında ayrılan karşılıklar iptal edilmiştir.
ISIN KoduFon Takas Kodu TRSDOGH72112TBV TRSDOGH72112TBP TRSDOGH72112IBK TRSDOGH72112IYR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951876
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0701
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 495,06
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5544
|8,5574
|% 0,11
|
|Euro
|10,1081
|10,1153
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,7980
|11,8572
|% 0,66
|
|Frank
|9,3062
|9,3623
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,66
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,24
|73,24
|-0,20
|