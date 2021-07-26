***TBV* *IBK* *ISP* *TBP* *IYR*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TBV******IBK******ISP******TBP******IYR*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TBV, TBP, IYR, IBK]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/04/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğuş Holding A.Ş. ‘nin TRSDOGH72112 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfasının gerçekleştiği hakkında bildirimi 26.07.2021 tarihinde 951736 numara ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. İlgili tutarlar fon hesaplarına aktarılmıştır.Bu kapsamda, Doğuş Holding A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSDOGH72112 ISIN kodlu ve 26.07.2021 vadeli borçlanma aracına ilişkin kurucusu olduğumuz aşağıda listesi bulunan fonlarda 07.12.2018 tarihli TSPB duyurusu ile "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge" Madde 4-(3)-ç'ye göre 19.04.2019 tarihinde %50 oranında ayrılan karşılıklar iptal edilmiştir.ISIN KoduFon Takas Kodu TRSDOGH72112TBV TRSDOGH72112TBP TRSDOGH72112IBK TRSDOGH72112IYRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951876BIST