***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:50
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname ekleri olan LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu tarafından hazırlanan Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091105
BIST
14:385.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 89,72
|Açılış
|: 5.348
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|Önceki Kapanış
|: 5.346
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5.448
En Düşük
5.332
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,6762
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|: 1.085,82
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1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TERA
|17,71
|946.653
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.869.942
|% 9,97
|
|ARSAN
|12,70
|43.509.216
|% 9,96
|
|DOGUB
|10,71
|10.266.664
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,17
|1.149.032.408
|% -6,85
|
|ULUFA
|11,97
|93.476.669
|% -6,48
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,97
|64.989.953
|% -4,52
|
|KOZAL
|583,20
|5.216.813.060
|% -2,26
|
|THYAO
|141,60
|4.084.686.987
|% 1,07
|
|ENKAI
|34,26
|3.339.569.049
|% 7,47
|
|PETKM
|19,82
|2.769.802.838
|% 4,10
|
|SISE
|42,46
|2.538.984.980
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,43
|2.351.070.650
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,92
|1.714.742.366
|% 2,85
|
|PETKM
|19,82
|2.769.802.838
|% 4,10
|
|KRDMD
|18,22
|2.187.223.061
|% 3,82
|
|TSKB
|4,37
|463.637.353
|% 2,58
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7143
|18,7164
|% 0,03
|
|Euro
|19,9262
|19,9518
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4570
|22,5696
|% 0,16
|
|Frank
|20,1631
|20,2846
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9641
|4,9890
|% 0,04
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,14
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|0,87
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|8,00
|
|Tam
|7.345
|7.398
|8,00
|
|Yarım
|3.557
|3.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,93
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