***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:53
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 29.11.2021 tarih ve Öİ-2021.938 sayılı gayrimenkul değerleme raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091108
BIST
13:135.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 76,48
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.436
En Düşük
5.332
13:1318,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
13:1319,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1011
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
13:131.088,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.088,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler13:13
|TERA
|17,71
|842.907
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.807.498
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|7.126.921
|% 9,96
|
|RYGYO
|14,25
|80.990.269
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|580.510
|% -9,91
|
|BALAT
|20,32
|1.663.203
|% -8,05
|
|ULUFA
|12,04
|88.240.000
|% -5,94
|
|PLTUR
|16,39
|884.462.294
|% -5,59
|
|HUBVC
|6,90
|53.341.767
|% -5,48
|
|KOZAL
|569,00
|3.906.428.489
|% -4,64
|
|THYAO
|141,80
|3.648.591.554
|% 1,21
|
|ENKAI
|34,44
|3.013.580.424
|% 8,03
|
|PETKM
|19,68
|2.059.827.134
|% 3,36
|
|SISE
|42,34
|1.988.719.641
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,39
|1.871.115.484
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,92
|1.487.213.871
|% 2,85
|
|PETKM
|19,68
|2.059.827.134
|% 3,36
|
|ENKAI
|34,44
|3.013.580.424
|% 8,03
|
|ISCTR
|12,88
|1.145.832.442
|% 2,55
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7123
|18,7140
|% 0,02
|
|Euro
|19,9377
|19,9577
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,4831
|22,5959
|% 0,28
|
|Frank
|20,1614
|20,2829
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,01
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|3,29
|
|Cumhuriyet
|7.322
|7.433
|26,00
|
|Tam
|7.360
|7.413
|23,00
|
|Yarım
|3.564
|3.626
|8,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,34
|82,34
|-1,65
|