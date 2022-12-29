***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 12:04
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Halka Arzdan Sonra Dolaşımdaki Pay Miktarının Artırılmamasına İlişkin Taahhütler ve Beyanlar ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091116
BIST
14:525.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 82,35
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:5218,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:5219,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1021
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:521.087,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.087,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:52
|TERA
|17,71
|955.189
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|546.585.639
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.870.016
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.303.292
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,12
|1.158.734.097
|% -7,14
|
|ULUFA
|11,90
|93.868.841
|% -7,03
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,94
|66.023.284
|% -4,93
|
|KOZAL
|578,10
|5.375.318.348
|% -3,12
|
|THYAO
|141,50
|4.131.508.408
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,38
|3.382.500.600
|% 7,84
|
|PETKM
|19,79
|2.852.453.118
|% 3,94
|
|SISE
|42,36
|2.588.308.168
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,43
|2.406.484.921
|% 3,31
|
|PETKM
|19,79
|2.852.453.118
|% 3,94
|
|YKBNK
|11,91
|1.728.830.638
|% 2,76
|
|KRDMD
|18,12
|2.256.241.448
|% 3,25
|
|TSKB
|4,34
|485.134.761
|% 1,88
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7162
|18,7184
|% 0,04
|
|Euro
|19,9363
|19,9587
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,4410
|22,5535
|% 0,09
|
|Frank
|20,1420
|20,2633
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9637
|4,9886
|% 0,03
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,11
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|0,44
|
|Cumhuriyet
|7.310
|7.420
|13,00
|
|Tam
|7.344
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|83,04
|83,04
|-0,95
|