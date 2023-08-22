***TBY* *BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.08.2023 12:07
***TBY******BNPPI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TBY, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY), ihraççısı BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. olan tüm varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır. Varant sıraları, Piyasa yapıcının ilgili sıraların açılma talebini Borsaya bildirmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188141
BIST
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14:097.816
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 19,22
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.780
En Yüksek
7.903
14:0927,2047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0626
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
14:0929,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0490
|Açılış
|: 29,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
14:091.663,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.663,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler14:07
|PKENT
|150,70
|89.427.459
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|17.339.752
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.976.013
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.221.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|899.580
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|17.515.635
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|9.266.862
|% -9,98
|
|GSDDE
|9,27
|120.916.904
|% -9,74
|
|HKTM
|74,90
|217.705.067
|% -8,55
|
|TUPRS
|142,00
|8.982.836.522
|% 1,65
|
|THYAO
|255,70
|8.043.540.987
|% -1,27
|
|TCELL
|59,70
|4.466.561.803
|% 5,01
|
|KOZAL
|27,28
|3.340.615.923
|% 2,94
|
|KONTR
|270,20
|2.890.285.613
|% 6,38
|
|SKBNK
|4,06
|690.883.582
|% 0,50
|
|ZOREN
|4,97
|844.165.919
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,93
|1.428.262.744
|% -1,11
|
|ODAS
|12,65
|1.850.187.498
|% 2,60
|
|YKBNK
|15,50
|2.259.589.565
|% -3,19
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1856
|27,2151
|% 0,27
|
|Euro
|29,5800
|29,6300
|% 0,10
|
|Sterlin
|34,6052
|34,7788
|% 0,24
|
|Frank
|30,8567
|31,0426
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2287
|7,2649
|% 0,20
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|7,16
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|9,95
|
|Cumhuriyet
|11.435
|11.608
|65,00
|
|Tam
|11.196
|11.260
|14,00
|
|Yarım
|5.615
|5.656
|7,00
|
|Çeyrek
|2.799
|2.828
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,50
|0,14
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|-0,37
|