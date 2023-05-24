***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
24.05.2023 15:38
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance BV tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2023 tarih ve 27/622 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı PDF dosyası olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153364
BIST
16:004.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -51,63
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0019,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0442
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9009
En Düşük
19,8142
16:0021,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1080
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5096
En Düşük
21,3426
16:001.265,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.265,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler16:00
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|246.333.418
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.316.786
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.767.367
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|165.994.499
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,08
|219.826.136
|% -6,81
|
|SDTTR
|111,90
|407.817.187
|% -5,89
|
|SASA
|50,20
|3.114.331.416
|% 0,40
|
|THYAO
|132,30
|1.891.758.494
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EUPWR
|78,25
|1.435.492.337
|% 0,26
|
|KCHOL
|72,95
|1.210.245.156
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EKGYO
|6,23
|825.533.142
|% -0,80
|
|ODAS
|5,79
|681.908.111
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,73
|698.522.876
|% -0,91
|
|AKBNK
|14,09
|970.905.283
|% -2,15
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8776
|19,9009
|% 0,22
|
|Euro
|21,4771
|21,5096
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|4,79
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|7,28
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.634
|4.742
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.364
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,99
|15,01
|0,03
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 36 kaybederek (% -1.20 ) 4, 882
-
16:15XU100
Endeks 4, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 29, 338.00 milyon TL de
-
16:15BJKAS
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 382, 512 adet işlem
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem
-
16:13DESPC
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 942 adet işlem