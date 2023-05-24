***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
24.05.2023 14:22
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance BV tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2023 tarih 27/622 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 22/05/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-37662 sayılı yazısı çerçevesinde 29/05/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153333
BIST
16:014.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -48,93
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0119,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
16:0121,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1019
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
16:011.265,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.265,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:59
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|246.333.418
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.316.786
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.767.367
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|165.994.499
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,08
|219.826.136
|% -6,81
|
|SDTTR
|111,90
|407.817.187
|% -5,89
|
|SASA
|50,20
|3.114.331.416
|% 0,40
|
|THYAO
|132,30
|1.891.758.494
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EUPWR
|78,25
|1.435.492.337
|% 0,26
|
|KCHOL
|72,95
|1.210.245.156
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EKGYO
|6,23
|825.533.142
|% -0,80
|
|ODAS
|5,79
|681.908.111
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,73
|698.522.876
|% -0,91
|
|AKBNK
|14,09
|970.905.283
|% -2,15
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8776
|19,9009
|% 0,22
|
|Euro
|21,4771
|21,5096
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|6,65
|
|Cumhuriyet
|9.328
|9.571
|10,00
|
|Tam
|9.366
|9.622
|-6,16
|
|Yarım
|4.635
|4.738
|-63,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.362
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|14,99
|0,02
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|0,97
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem
-
16:13DESPC
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 942 adet işlem
-
16:11KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 724, 919 adet işlem
-
16:10XU100
Endeks 4, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 28, 977.00 milyon TL de
-
16:09ONCSM
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 788, 993 adet işlem