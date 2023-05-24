***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
24.05.2023 16:56
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance BV'nin ilgili şirket kodu eklenerek, tekrar açıklama yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153402
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0365
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0423
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.260,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.260,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|KOZAL
|18,96
|1.451.501.614
|% 0,90
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|KOZAL
|18,96
|1.451.501.614
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8885
|19,8932
|% 0,18
|
|Euro
|21,4163
|21,4439
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,5387
|24,6618
|% -0,10
|
|Frank
|21,8999
|22,0319
|% -0,13
|
|Riyal
|5,2880
|5,3145
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-6,55
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.616
|4.736
|-65,00
|
|Çeyrek
|2.301
|2.361
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,85
|14,87
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem