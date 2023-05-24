***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance BV'nin ilgili şirket kodu eklenerek, tekrar açıklama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153402BIST