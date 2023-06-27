***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
27.06.2023 10:19
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/06/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-38943 sayılı yazısı çerçevesinde 10/07/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin [Sermaye Piyasası Aracı Notu BÖLÜM 1] "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162600
BIST
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11:025.733
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,08
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.757
11:0225,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0570
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,2046
En Düşük
25,5158
11:0228,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1190
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,5679
En Düşük
27,8733
11:021.603,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.603,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler11:00
|UFUK
|70,95
|2.548.493
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.373,30
|161.059.896
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|32.505.237
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|89.655.935
|% 9,98
|
|AVHOL
|98,85
|9.740.382
|% 9,96
|
|IMASM
|16,24
|327.294.614
|% -3,04
|
|GRSEL
|20,60
|9.676.318
|% -2,65
|
|MAKIM
|27,50
|4.939.870
|% -2,55
|
|EGPRO
|96,50
|17.412.876
|% -2,53
|
|MACKO
|88,25
|11.769.779
|% -2,32
|
|THYAO
|190,30
|1.835.800.446
|% -0,37
|
|ASTOR
|63,80
|1.531.839.307
|% 5,54
|
|KOZAL
|24,58
|610.505.710
|% -1,92
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|TOASO
|250,40
|447.725.274
|% 3,47
|
|ZOREN
|3,39
|225.613.684
|% 4,95
|
|EKGYO
|7,47
|371.305.683
|% 0,27
|
|ISCTR
|14,04
|524.575.475
|% -0,07
|
|YKBNK
|13,04
|416.987.382
|% -0,69
|
|ODAS
|6,96
|183.920.483
|% 1,75
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9358
|25,9756
|% 0,28
|
|Euro
|28,3770
|28,4424
|% 0,46
|
|Sterlin
|32,8751
|33,0400
|% -0,11
|
|Frank
|28,8348
|29,0085
|% -0,14
|
|Riyal
|6,8825
|6,9170
|% -0,30
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.598
|1.599
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.307
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.570
|2.653
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,03
|19,05
|0,02
|
|B. Petrol
|74,40
|74,40
|0,05
|
Seans Raporu
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