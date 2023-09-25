***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
25.09.2023 17:40
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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25.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/09/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-42417 sayılı yazısı çerçevesinde 27/09/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin [Sermaye Piyasası Aracı Notu Bölüm 3] "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197148
BIST
'
18:058.305
En Düşük
|Değişim
|: 3,30%
|| 265,65
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.311
18:0527,2153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0735
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,7703
En Düşük
27,1176
18:0528,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0829
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3524
En Düşük
28,7826
18:051.676,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.676,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.712,02
En Düşük
1.675,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|325,70
|868.727.286
|% 10,00
|
|IZENR
|53,90
|437.621.127
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|141.661.917
|% 10,00
|
|EMNIS
|77,00
|3.427.337
|% 10,00
|
|QNBFB
|276,10
|34.054.022
|% 10,00
|
|KENT
|485,20
|10.214.226
|% -9,98
|
|SUMAS
|221,50
|4.049.443
|% -5,34
|
|YBTAS
|85.086,50
|3.621.415
|% -4,67
|
|EUKYO
|10,35
|10.986.185
|% -4,61
|
|ELITE
|53,00
|130.320.686
|% -4,50
|
|THYAO
|232,50
|10.738.526.394
|% 2,83
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|TUPRS
|166,00
|9.789.735.834
|% 7,72
|
|KONTR
|336,60
|6.061.092.521
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,07
|1.899.708.906
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,18
|2.936.364.869
|% 3,41
|
|SKBNK
|5,91
|1.423.915.911
|% 5,91
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2073
|27,2138
|% 0,27
|
|Euro
|28,8356
|28,8535
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,1478
|33,3140
|% 0,08
|
|Frank
|29,7342
|29,9133
|% -0,26
|
|Riyal
|7,2319
|7,2682
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.084
|11.187
|-3,00
|
|Yarım
|5.559
|5.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,20
|20,22
|-0,36
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 280, 65 artarak (% 3.32 ) 8, 725
-
17:58XU100
Endeks 8, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 146, 728.00 milyon TL de
-
17:58TLMAN
Yüzde 7.22 oranında artışla 93.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 098 adet işlem
-
17:56HATSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 959 adet işlem
-
17:54GWIND
Yüzde 7.78 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 112, 613 adet işlem