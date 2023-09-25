***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/09/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-42417 sayılı yazısı çerçevesinde 27/09/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin [Sermaye Piyasası Aracı Notu Bölüm 3] "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197148BIST