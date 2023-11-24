***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
24.11.2023 15:06
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/11/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-45414 sayılı yazısı çerçevesinde 28/11/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin [Sermaye Piyasası Aracı Notu] "PDF" dosya olarak 4 bölümde yayınlanmakta olup ekte 2. bölüm yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219841
BIST
'
15:467.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 58,82
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.968
15:4628,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0589
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
15:4631,5497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0489
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
15:461.852,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.852,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,63
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ECZYT
|324,50
|560.043.642
|% 10,00
|
|TRILC
|13,43
|180.508.578
|% 9,99
|
|ANGEN
|15,41
|104.799.837
|% 9,99
|
|ATATP
|106,30
|410.748.353
|% 9,98
|
|SMART
|33,96
|717.373.796
|% 9,97
|
|DAPGM
|56,00
|261.197.134
|% -9,97
|
|NATEN
|386,50
|1.088.830.492
|% -6,53
|
|MAGEN
|56,80
|180.702.121
|% -6,12
|
|ESEN
|104,10
|362.255.575
|% -5,79
|
|BALAT
|28,50
|2.217.014
|% -5,63
|
|THYAO
|262,50
|5.808.895.643
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,80
|2.512.428.195
|% 0,60
|
|ASELS
|47,54
|2.482.586.493
|% 2,19
|
|ISCTR
|21,30
|2.235.624.541
|% 0,76
|
|AKBNK
|31,96
|2.212.237.034
|% 1,59
|
|EKGYO
|7,38
|918.597.228
|% 1,65
|
|YKBNK
|17,77
|2.052.428.219
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,29
|147.808.926
|% -3,01
|
|ISCTR
|21,30
|2.235.624.541
|% 0,76
|
|AKBNK
|31,96
|2.212.237.034
|% 1,59
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8778
|28,8826
|% 0,20
|
|Euro
|31,5436
|31,5589
|% 0,18
|
|Sterlin
|36,2085
|36,3901
|% 0,61
|
|Frank
|32,5859
|32,7822
|% 0,44
|
|Riyal
|7,6776
|7,7161
|% 0,30
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,69
|% 0,66
|
|Platin
|912,13
|915,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,87
|1.052,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,12
|1.995,58
|% 0,66
|