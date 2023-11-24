***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/11/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-45414 sayılı yazısı çerçevesinde 28/11/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin [Sermaye Piyasası Aracı Notu] "PDF" dosya olarak 4 bölümde yayınlanmakta olup ekte 2. bölüm yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219841BIST