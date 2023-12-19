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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

19.12.2023 11:25
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafınd


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Açıklamalar

BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-46732 sayılı yazısı çerçevesinde 20/12/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır
NOT:PDF 4 parça halinde yayınlanacak olup ekte 2. parçası yer almaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226901


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