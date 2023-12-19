***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
19.12.2023 11:28
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/12/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-46732 sayılı yazısı çerçevesinde 20/12/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
NOT:PDF 4 parça halinde yayınlanacak olup ekte 4. parçası yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226905
BIST
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12:347.661
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -128,93
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:3429,0920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0352
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:3431,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1068
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:341.895,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.894,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:34
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.790
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|217.401.010
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,40
|154.269.094
|% 8,81
|
|FORMT
|2,70
|109.949.076
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|89.055.810
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.862.500
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.065.452
|% -9,98
|
|EREGL
|42,10
|3.064.883.560
|% 0,72
|
|THYAO
|243,70
|2.574.496.216
|% -0,81
|
|ISCTR
|23,82
|1.935.197.698
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,48
|1.588.083.319
|% -3,85
|
|AKBNK
|38,32
|1.401.363.580
|% -2,74
|
|BEGYO
|3,05
|916.614.863
|% -4,98
|
|ISCTR
|23,82
|1.935.197.698
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,48
|1.588.083.319
|% -3,85
|
|EKGYO
|7,15
|532.082.409
|% -2,19
|
|EREGL
|42,10
|3.064.883.560
|% 0,72
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0853
|29,0920
|% 0,12
|
|Euro
|31,8490
|31,8625
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,8089
|36,9935
|% 0,47
|
|Frank
|33,4381
|33,6395
|% 0,23
|
|Riyal
|7,7306
|7,7694
|% 0,10
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|945,00
|948,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,11
|1.192,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,90
|77,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,21
|2.026,45
|% 0,66
|