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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

22.01.2024 14:29
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafınd


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/01/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-48250 sayılı yazısı çerçevesinde 24/01/2024 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu"PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. NOT:PDF 4 bölüm halinde yayınlanacak olup ekte 2.bölümü yer almaktadır



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241915


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Paladyum 924,68 929,33 % 0,66  
Brent Pet. 78,81 78,81 % 0,66  
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