***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.02.2024 15:28
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2024 14:51:56
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-50052 sayılı yazısı çerçevesinde 28/02/2024 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251913
BIST
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17:339.354
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -19,71
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:3331,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0889
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:3333,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1875
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:332.029,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,50
|Açılış
|: 2.029,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.027,55
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KLSER
|82,50
|679.277.056
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|10.686.171
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.669.630
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.174.061
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.683.476
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.205.357.943
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|890.671.324
|% -9,99
|
|ARASE
|71,10
|846.831.645
|% -7,18
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|OZGYO
|6,68
|223.515.554
|% -6,57
|
|THYAO
|286,50
|12.164.559.819
|% 0,00
|
|MIATK
|77,10
|6.099.042.628
|% 9,99
|
|BORSK
|52,40
|5.506.299.782
|% 1,55
|
|ISCTR
|28,40
|5.413.395.646
|% -1,18
|
|EREGL
|45,98
|5.181.010.482
|% -1,12
|
|EKGYO
|11,41
|2.316.034.969
|% -1,89
|
|ISCTR
|28,40
|5.413.395.646
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,75
|1.102.568.431
|% -2,87
|
|PSGYO
|7,65
|1.205.357.943
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,45
|328.576.735
|% -2,00
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1258
|31,1280
|% 0,29
|
|Euro
|33,7903
|33,8101
|% 0,56
|
|Sterlin
|39,3724
|39,5699
|% 0,42
|
|Frank
|35,2256
|35,4378
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2745
|8,3160
|% 0,28
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|881,48
|883,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,74
|963,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,94
|2.027,27
|% 0,66
|