***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
27.02.2024 11:40
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2024 15:28:37
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-50052 sayılı yazısı çerçevesinde 28/02/2024 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarından, Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) payına dayalı varantların kullanım fiyatları ve çarpanlarında yapılan düzeltmeleri içeren Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252219
BIST
'
14:159.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -70,92
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1531,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0484
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1533,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0529
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:152.039,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.039,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.830.318
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.749.535
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|250.745.573
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.342.521
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|510.294.632
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|PSGYO
|7,00
|1.051.385.074
|% -8,50
|
|IHYAY
|3,18
|42.353.152
|% -7,83
|
|ERSU
|35,56
|26.269.684
|% -7,83
|
|THYAO
|286,75
|7.855.615.535
|% 0,44
|
|MIATK
|80,80
|5.157.140.482
|% 4,80
|
|REEDR
|69,35
|4.711.936.787
|% 3,82
|
|EREGL
|46,40
|4.262.301.945
|% 1,80
|
|ASTOR
|128,80
|2.902.678.632
|% -1,68
|
|ZOREN
|5,50
|1.087.719.324
|% -3,17
|
|PSGYO
|7,00
|1.051.385.074
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,48
|1.475.079.715
|% -1,29
|
|ISCTR
|11,33
|1.417.634.774
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.222.026.981
|% 0,26
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1477
|31,1505
|% 0,16
|
|Euro
|33,8416
|33,8477
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,3969
|39,5945
|% 0,17
|
|Frank
|35,2576
|35,4700
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2858
|8,3274
|% 0,23
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|889,42
|890,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,36
|969,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,34
|81,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,57
|2.035,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30PSGYO
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 669, 388 adet işlem
-
14:29KTSKR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 977 adet işlem
-
14:28AVHOL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 145 adet işlem
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 2 kaybederek (% -0.79 ) 8, 103
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, FONET, NETAS, YAYLA, ATATP, GEREL, BFREN, SMART, BRKVY, EDATA