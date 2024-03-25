***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
25.03.2024 15:59
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/03/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-51258 sayılı yazısı çerçevesinde 27/03/2024 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261985
BIST
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17:199.105
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,08
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:1932,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1805
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:1934,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2821
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:192.252,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,26
|Açılış
|: 2.252,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|JANTS
|374,00
|1.724.179.266
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|64.341.710
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.825.500
|% 10,00
|
|CANTE
|18,49
|314.689.317
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|72.521.936
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.784.684
|% -9,95
|
|PKART
|82,60
|152.146.577
|% -9,83
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|RALYH
|122,20
|88.782.240
|% -8,67
|
|ALVES
|69,55
|2.265.665.595
|% 9,96
|
|MOGAN
|20,06
|2.003.932.424
|% -5,56
|
|ODAS
|9,39
|1.981.223.015
|% 5,86
|
|BIMAS
|362,75
|1.834.306.565
|% -2,09
|
|PGSUS
|806,00
|1.767.648.888
|% -0,92
|
|ODAS
|9,39
|1.981.223.015
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,86
|1.532.974.375
|% -1,69
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.784.684
|% -9,95
|
|MOGAN
|20,06
|2.003.932.424
|% -5,56
|
|AKFGY
|2,15
|177.228.085
|% -4,87
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1446
|32,1484
|% 0,56
|
|Euro
|34,8539
|34,8846
|% 0,82
|
|Sterlin
|41,0476
|41,2533
|% -0,50
|
|Frank
|36,1565
|36,3378
|% -0,88
|
|Riyal
|8,6517
|8,6951
|% -0,93
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,86
|% 0,66
|
|Platin
|911,65
|912,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,46
|1.023,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,92
|85,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,41
|2.179,75
|% 0,66
|