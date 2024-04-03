***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
03.04.2024 16:41
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. 05/04/2024 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/03/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-512443 sayılı yazısı çerçevesinde 05/04/2024 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu"PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266441
BIST
'
18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1097
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0905
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6623
En Düşük
34,4021
18:052.355,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,48
|Açılış
|: 2.356,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9268
|31,9373
|% -0,34
|
|Euro
|34,6056
|34,6401
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,2951
|40,4970
|% -0,65
|
|Frank
|35,2588
|35,4355
|% -0,71
|
|Riyal
|8,4956
|8,5381
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,92
|26,96
|% 0,66
|
|Platin
|931,79
|934,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,70
|1.014,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,50
|89,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,17
|2.292,51
|% 0,66
|