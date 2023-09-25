***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
25.09.2023 12:29
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance BV tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2023 tarih ve 27/622 sayılı toplantısında onaylanan ve 24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın tadiline ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02.02-42417 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İşbu kapsamda, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve İhraççı Bilgi Dokümanı'nın güncel hali ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197059
BIST
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17:058.284
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 244,73
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.293
17:0527,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0699
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0528,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0920
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8214
17:051.683,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.683,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CIMSA
|325,70
|863.445.083
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.853.116,50
|2.853.117
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,42
|53.032.320
|% -8,52
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|TUPRS
|164,50
|8.182.174.157
|% 6,75
|
|THYAO
|231,20
|7.819.866.082
|% 2,26
|
|KONTR
|339,00
|5.503.869.648
|% 6,07
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,06
|1.587.461.452
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,06
|2.321.931.198
|% 1,90
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|SKBNK
|5,91
|1.163.248.654
|% 5,91
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2051
|27,2100
|% 0,25
|
|Euro
|28,8257
|28,8405
|% -0,32
|
|Sterlin
|33,1231
|33,2892
|% 0,01
|
|Frank
|29,7201
|29,8991
|% -0,31
|
|Riyal
|7,2312
|7,2674
|% 0,24
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,22
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|3,31
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.139
|11.210
|20,00
|
|Yarım
|5.587
|5.628
|10,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.814
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,51
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|-0,07
|
Seans Raporu
17:03
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ALARK, SASA
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 62 artarak (% 3.17 ) 7, 248
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, RAYSG, IHLGM, MIATK, SMRTG, KCAER, CASA, ZEDUR, INTEM, MTRKS
-
17:18
REEDR, KRDMD, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
YONGA, KAPLM, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında