***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
19.01.2024 09:53
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18 12 2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance BV tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2023 tarih ve 27/622 sayılı toplantısında onaylanan ve 24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın tadiline ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2024 tarihli ve E-29833736-105.02.02.02-48250 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İşbu kapsamda, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve İhraççı Bilgi Dokümanı'nın güncel hali ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241549
BIST
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10:028.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 27,79
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.044
10:0230,1951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0599
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0232,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9513
En Düşük
32,7446
10:021.965,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.965,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MARKA
|64,90
|33.812.845
|% 6,39
|
|BRKO
|3,22
|1.362.188
|% 2,55
|
|ALCTL
|95,00
|36.629.260
|% 1,82
|
|ACSEL
|119,20
|172.482
|% 1,45
|
|PAGYO
|38,10
|10.932.416
|% 1,33
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|BAYRK
|34,50
|9.038.621
|% -1,88
|
|SANEL
|31,00
|20.972.287
|% -1,52
|
|GRNYO
|7,09
|2.525.682
|% -0,70
|
|IDGYO
|4,55
|5.072.248
|% -0,66
|
|ASTOR
|110,00
|6.791.024.737
|% -0,36
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1861
|30,1928
|% 0,19
|
|Euro
|32,8515
|32,8904
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,2020
|38,3936
|% 0,12
|
|Frank
|34,5964
|34,8048
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0275
|8,0677
|% 0,19
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|911,82
|913,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,07
|942,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,96
|2.024,28
|% 0,66
|